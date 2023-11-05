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Политика

В Кремле назвали условия для возможных контактов Путина с Байденом

Ведомости

Переговоры между президентами России и США могут состояться при обоюдной готовности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Во-первых, это должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности, должны вызреть определенные условия», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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Кроме того, по словам представителя Кремля, президенту США Джо Байдену  нужно «поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двусторонних отношений». Он отметил, что «сворачивание всего базиса» отношений России и США произошло по инициативе Вашингтона.

В ноябре 2022 г. директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что переговоры России и США по стратегической стабильности возможны при наличии в Вашингтоне адекватного партнера и отказа от пересечения «красных линий» Москвы в сфере безопасности.

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2 июня этого года Песков сообщил, что между Россией и США пока нет «наметок» насчет переговоров по стратегической безопасности. В начале ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Вопрос о необходимости отзыва ратификации Путин поднял на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия или нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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