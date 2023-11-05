В Кремле назвали условия для возможных контактов Путина с Байденом
Переговоры между президентами России и США могут состояться при обоюдной готовности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Во-первых, это должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности, должны вызреть определенные условия», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Кроме того, по словам представителя Кремля, президенту США Джо Байдену нужно «поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двусторонних отношений». Он отметил, что «сворачивание всего базиса» отношений России и США произошло по инициативе Вашингтона.
В ноябре 2022 г. директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что переговоры России и США по стратегической стабильности возможны при наличии в Вашингтоне адекватного партнера и отказа от пересечения «красных линий» Москвы в сфере безопасности.
2 июня этого года Песков сообщил, что между Россией и США пока нет «наметок» насчет переговоров по стратегической безопасности. В начале ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Вопрос о необходимости отзыва ратификации Путин поднял на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия или нет.