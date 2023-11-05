В Кремле назвали условия для возможных контактов Путина с Байденом

Кроме того, по словам представителя Кремля, президенту США Джо Байдену нужно «поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двусторонних отношений». Он отметил, что «сворачивание всего базиса» отношений России и США произошло по инициативе Вашингтона.