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Лавров уведомил генсека ООН об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутерришу послание об отзыве ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщили в МИД.

«Наиболее деструктивную позицию в отношении договора заняли США, которые вот уже без малого четверть века под надуманными предлогами уклоняются от его ратификации. Вечно так продолжаться не могло», – говорится в сообщении.

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В МИД добавили, что в условиях, когда США «проводят глубоко враждебный курс в отношении нашей страны, сохранять прежний дисбаланс в подходах к ДВЗЯИ, который сложился между Москвой и Вашингтоном, оказалось более невозможно».

«Намерены и в дальнейшем соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный более 30 лет назад. Однако в США должны понимать: проведение ими натурных испытаний, к чему полигонная инфраструктура в Неваде, по имеющимся сведениям, подготовлена, вынудит нас действовать зеркально», – заключили в ведомстве.

2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Вопрос о необходимости отзыва ратификации Путин поднял на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия, или нет.

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Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г., ратифицировала в 2000 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Однако ДВЗЯИ не вступал в силу, поскольку его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.

Отзыв ратификации ДВЗЯИ позволит России перевести стратегические силы в полную боевую готовность, заявлял председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Депутат уточнил, что теперь «наши бывшие партнеры задумаются над тем, что надо ответственно относиться к своим обязательствам, если ты подписываешь международное соглашение».

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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