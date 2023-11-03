Лавров уведомил генсека ООН об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутерришу послание об отзыве ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщили в МИД.
«Наиболее деструктивную позицию в отношении договора заняли США, которые вот уже без малого четверть века под надуманными предлогами уклоняются от его ратификации. Вечно так продолжаться не могло», – говорится в сообщении.
В МИД добавили, что в условиях, когда США «проводят глубоко враждебный курс в отношении нашей страны, сохранять прежний дисбаланс в подходах к ДВЗЯИ, который сложился между Москвой и Вашингтоном, оказалось более невозможно».
«Намерены и в дальнейшем соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный более 30 лет назад. Однако в США должны понимать: проведение ими натурных испытаний, к чему полигонная инфраструктура в Неваде, по имеющимся сведениям, подготовлена, вынудит нас действовать зеркально», – заключили в ведомстве.
2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Вопрос о необходимости отзыва ратификации Путин поднял на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия, или нет.
Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г., ратифицировала в 2000 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Однако ДВЗЯИ не вступал в силу, поскольку его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.
Отзыв ратификации ДВЗЯИ позволит России перевести стратегические силы в полную боевую готовность, заявлял председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Депутат уточнил, что теперь «наши бывшие партнеры задумаются над тем, что надо ответственно относиться к своим обязательствам, если ты подписываешь международное соглашение».