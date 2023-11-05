Песков: на Западе понимают, что часть их помощи разворовывается на Украине

«И конечно, им надо как-то объясняться перед своими избирателями, почему нет надлежащего механизма за расходованием средств, почему они закрывают на это глаза, почему они ставят вопрос о выделении новых сумм. И поэтому появляются такие материалы. А что им еще делать», – сказал он.