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Песков: на Западе понимают, что часть их помощи разворовывается на Украине

Ведомости

Западные страны понимают, что часть выделенных Киеву средств разворовывается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал журналисту Павлу Зарубину недавние обсуждения на Западе, где политики и СМИ «неожиданно» удивились размаху коррупции на Украине.

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По словам представителя Кремля, в США и Европе понимают, что «определенная часть тех денег, которые они дают Украине, попросту говоря разворовывается». Такие признания, как отметил Песков, «звучат и в конгрессе во время дебатов, в комитетах». 

«И конечно, им надо как-то объясняться перед своими избирателями, почему нет надлежащего механизма за расходованием средств, почему они закрывают на это глаза, почему они ставят вопрос о выделении новых сумм. И поэтому появляются такие материалы. А что им еще делать», – сказал он.

Раньше коррупцию в этой стране Западу было выгодно не замечать, отметил пресс-секретарь главы государства. Он добавил, что в США и Европе растет усталость от «украинской темы как таковой», от киевского режима и его «финансового кормления и снабжения оружием». «Даже США не может делать это бесконечно», – пояснил Песков.

Представитель Кремля также рассказал, что отношения России и США находятся на нуле, но со временем диалог придется возобновить. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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