Песков: на Западе понимают, что часть их помощи разворовывается на Украине
Западные страны понимают, что часть выделенных Киеву средств разворовывается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал журналисту Павлу Зарубину недавние обсуждения на Западе, где политики и СМИ «неожиданно» удивились размаху коррупции на Украине.
По словам представителя Кремля, в США и Европе понимают, что «определенная часть тех денег, которые они дают Украине, попросту говоря разворовывается». Такие признания, как отметил Песков, «звучат и в конгрессе во время дебатов, в комитетах».
«И конечно, им надо как-то объясняться перед своими избирателями, почему нет надлежащего механизма за расходованием средств, почему они закрывают на это глаза, почему они ставят вопрос о выделении новых сумм. И поэтому появляются такие материалы. А что им еще делать», – сказал он.
Раньше коррупцию в этой стране Западу было выгодно не замечать, отметил пресс-секретарь главы государства. Он добавил, что в США и Европе растет усталость от «украинской темы как таковой», от киевского режима и его «финансового кормления и снабжения оружием». «Даже США не может делать это бесконечно», – пояснил Песков.
Представитель Кремля также рассказал, что отношения России и США находятся на нуле, но со временем диалог придется возобновить.