Газета
Политика

Матвиенко: жители Донбасса стали частью России как «наши люди»

Ведомости

Жители территорий бывшей восточной части Украины – это люди России, они стали ее частью не как иждивенцы, а власти Украины раньше не заботились об этих регионах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы не взяли какие-то территории – это наши исконно русские территории. Это наши люди – они пришли к нам не как иждивенцы. Мы ведь не за территории боролись, у России их более чем достаточно», – сказала Матвиенко в ходе своего выступления на марафоне общества «Знание».

Минстрой допустил отказ от восстановления некоторых городов новых регионов

В недавно занятых поселениях начались первичные обследования состояния территорий

Россия, по ее словам, боролась «за людей», и в этом состоит разница между нашей страной и Украиной, поскольку в Киеве «все время твердят про возвращение территорий». В Москве же говорят о необходимости защитить жизнь людей, подчеркнула она. В Россию вернулись «талантливые, умные, образованные, русскоговорящие» люди, а у новых регионов есть «огромный потенциал», считает спикер Совфеда.

«Через пять, максимум 10 лет это будут промышленно развитые сельскохозяйственно развитые самодостаточные регионы, которые будут частью нашей единой России», – добавила она.

У правительства РФ есть четкий внятный план очередности восстановления жилья, инженерной инфраструктуры, социальных объектов на новых территориях. Матвиенко добавила, что последние 30 лет восточные регионы Украины не развивались, «украинский режим не вкладывал туда вообще средств», и это привело к серьезному отставанию в сравнении с Россией.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных