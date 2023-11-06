Матвиенко: жители Донбасса стали частью России как «наши люди»

«Мы не взяли какие-то территории – это наши исконно русские территории. Это наши люди – они пришли к нам не как иждивенцы. Мы ведь не за территории боролись, у России их более чем достаточно», – сказала Матвиенко в ходе своего выступления на марафоне общества «Знание».