Матвиенко: жители Донбасса стали частью России как «наши люди»
Жители территорий бывшей восточной части Украины – это люди России, они стали ее частью не как иждивенцы, а власти Украины раньше не заботились об этих регионах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы не взяли какие-то территории – это наши исконно русские территории. Это наши люди – они пришли к нам не как иждивенцы. Мы ведь не за территории боролись, у России их более чем достаточно», – сказала Матвиенко в ходе своего выступления на марафоне общества «Знание».
Россия, по ее словам, боролась «за людей», и в этом состоит разница между нашей страной и Украиной, поскольку в Киеве «все время твердят про возвращение территорий». В Москве же говорят о необходимости защитить жизнь людей, подчеркнула она. В Россию вернулись «талантливые, умные, образованные, русскоговорящие» люди, а у новых регионов есть «огромный потенциал», считает спикер Совфеда.
«Через пять, максимум 10 лет это будут промышленно развитые сельскохозяйственно развитые самодостаточные регионы, которые будут частью нашей единой России», – добавила она.
У правительства РФ есть четкий внятный план очередности восстановления жилья, инженерной инфраструктуры, социальных объектов на новых территориях. Матвиенко добавила, что последние 30 лет восточные регионы Украины не развивались, «украинский режим не вкладывал туда вообще средств», и это привело к серьезному отставанию в сравнении с Россией.