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Сына экс-президента Армении Кочаряна освободили из-под ареста

Ведомости

Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон был освобожден из-под ареста после получения мандата депутата парламента республики. Об этом сообщило издание News.am.

«Вы знаете, сколько еще людей находятся в тюрьме по сфабрикованным и глупым обвинениям. Я один из них и надеюсь, что все они скоро будут на свободе», – сказал Левон Кочарян после освобождения.

Он уточнил, что его условия содержания были «обычные, как и у всех». На вопросы о работе в качестве политика после получения депутатского мандата Кочарян пообещал ответить позже.

Арестованный сын экс-президента Армении Кочаряна получил мандат депутата

Мандат депутата Национального собрания Армении от фракции «Айастан» Кочарян получил 6 ноября, сообщил ранее председатель ЦИК Ваагн Овакимян. 

22 сентября Кочарян был задержан после протестов в Ереване на фоне начала проведения «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе. По данным СМИ, при задержании он был избит сотрудниками полиции Еревана, после чего госпитализирован. Суд арестовал Кочаряна по подозрению в избиении четырех полицейских. 

О том, что Кочарян будет отпущен из-под ареста, заявляла его группа адвокатов, поскольку после получения мандата он приобрел депутатский иммунитет. На вопрос о том, что генпрокурор может обратиться в парламент с ходатайством о лишении его депутатской неприкосновенности, Кочарян ответил, что «эти власти на все способны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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