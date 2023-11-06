Сына экс-президента Армении Кочаряна освободили из-под ареста
Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон был освобожден из-под ареста после получения мандата депутата парламента республики. Об этом сообщило издание News.am.
«Вы знаете, сколько еще людей находятся в тюрьме по сфабрикованным и глупым обвинениям. Я один из них и надеюсь, что все они скоро будут на свободе», – сказал Левон Кочарян после освобождения.
Он уточнил, что его условия содержания были «обычные, как и у всех». На вопросы о работе в качестве политика после получения депутатского мандата Кочарян пообещал ответить позже.
Мандат депутата Национального собрания Армении от фракции «Айастан» Кочарян получил 6 ноября, сообщил ранее председатель ЦИК Ваагн Овакимян.
22 сентября Кочарян был задержан после протестов в Ереване на фоне начала проведения «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе. По данным СМИ, при задержании он был избит сотрудниками полиции Еревана, после чего госпитализирован. Суд арестовал Кочаряна по подозрению в избиении четырех полицейских.
О том, что Кочарян будет отпущен из-под ареста, заявляла его группа адвокатов, поскольку после получения мандата он приобрел депутатский иммунитет. На вопрос о том, что генпрокурор может обратиться в парламент с ходатайством о лишении его депутатской неприкосновенности, Кочарян ответил, что «эти власти на все способны».