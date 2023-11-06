Сына экс-президента Армении Кочаряна освободили из-под ареста

О том, что Кочарян будет отпущен из-под ареста, заявляла его группа адвокатов, поскольку после получения мандата он приобрел депутатский иммунитет. На вопрос о том, что генпрокурор может обратиться в парламент с ходатайством о лишении его депутатской неприкосновенности, Кочарян ответил, что «эти власти на все способны».