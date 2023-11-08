Страны G7 отказались возвращать России активы без компенсаций Украине

7 ноября комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче части конфискованных российских активов Украине. В Кремле заявили, что возможная передача российских активов Украине незаконна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона будет оспаривать подобные шаги, и предупредил, что это «повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется».