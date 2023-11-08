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Политика

Страны G7 отказались возвращать России активы без компенсаций Украине

Ведомости

Россия не получит заблокированные в других странах активы, пока не согласится выплатить компенсации Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7 по итогам двухдневной встречи в Токио.

«В соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб, нанесенный Украине», – сказано в заявлении.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, заморозив российские активы за рубежом, и стали обсуждать возможность передачи активов Украине. Министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. сообщал, что РФ лишилась доступа к половине золотовалютных резервов Банка России – около $300 млрд. По данным Еврокомиссии, страны ЕС заблокировали порядка 200 млрд евро активов ЦБ.

7 ноября комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче части конфискованных российских активов Украине. В Кремле заявили, что возможная передача российских активов Украине незаконна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона будет оспаривать подобные шаги, и предупредил, что это «повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется». 

Ранее российские власти неоднократно называли заморозку российских активов воровством и нарушением международного права.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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