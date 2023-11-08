Страны G7 отказались возвращать России активы без компенсаций Украине
Россия не получит заблокированные в других странах активы, пока не согласится выплатить компенсации Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7 по итогам двухдневной встречи в Токио.
«В соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб, нанесенный Украине», – сказано в заявлении.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, заморозив российские активы за рубежом, и стали обсуждать возможность передачи активов Украине. Министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. сообщал, что РФ лишилась доступа к половине золотовалютных резервов Банка России – около $300 млрд. По данным Еврокомиссии, страны ЕС заблокировали порядка 200 млрд евро активов ЦБ.
7 ноября комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче части конфискованных российских активов Украине. В Кремле заявили, что возможная передача российских активов Украине незаконна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона будет оспаривать подобные шаги, и предупредил, что это «повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется».
Ранее российские власти неоднократно называли заморозку российских активов воровством и нарушением международного права.