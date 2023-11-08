Комитет палаты представителей США одобрил проект передачи активов РФ Киеву
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче части конфискованных российских активов Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания комитета, которая шла на YouTube.
Инициативу поддержали 40 законодателей, двое проголосовали против. Дата рассмотрения законопроекта палатой представителей полного состава пока не назначена.
Законопроект был внесен в сенат и палату представителей в июне 2023 г. Авторы инициативы, среди которых есть как демократы, так и республиканцы, предлагают выделить дополнительную помощь Украине за счет «активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ». Согласно проекту, законодатели также выступают за создание «международного компенсационного механизма» для передачи активов РФ Киеву.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и заморозили российские активы за рубежом. Министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. сообщал, что РФ лишилась доступа к половине золотовалютных резервов Банка России – около $300 млрд.
При этом большая часть российских резервов хранится в Европе. В мае 2023 г. в Еврокомиссии уточнили, что страны ЕС заблокировали 200 млрд евро активов ЦБ. В ЕС также ищут способы передать замороженные российские активы Украине. В частности, такой законопроект ранее внесли в парламент Эстонии. 7 ноября инициативу поддержала конституционная комиссия.
В декабре 2022 г. сенат США утвердил поправку, согласно которой конфискованные активы российских бизнесменов могут быть переданы для гуманитарной и военной помощи Украине. В октябре газета The Washington Post писала, что в администрации президента США Джо Байдена все больше настаивают на передаче Украине замороженных активов РФ. По данным издания, «если бы Вашингтон действовал в одиночку», он мог бы передать Киеву порядка $5 млрд, находящихся в США.
Кремль назвал заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что Москва может обратиться в судебные инстанции в случае введения ЕС налога на прибыль с замороженных российских активов.