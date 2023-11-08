Комитет палаты представителей США одобрил проект передачи активов РФ Киеву

В декабре 2022 г. сенат США утвердил поправку, согласно которой конфискованные активы российских бизнесменов могут быть переданы для гуманитарной и военной помощи Украине. В октябре газета The Washington Post писала, что в администрации президента США Джо Байдена все больше настаивают на передаче Украине замороженных активов РФ. По данным издания, «если бы Вашингтон действовал в одиночку», он мог бы передать Киеву порядка $5 млрд, находящихся в США.