Володин: Россия ответит на воровство замороженных за рубежом средств
Воровство замороженных средств России потребует симметричного ответа, Москва конфискует больше активов недружественных стран, чем заморозили европейские страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Европейские политики, по словам Володина, вновь начали обсуждать «воровство» замороженных российских активов, чтобы за счет них продолжить оказывать поддержку Украине. Он напомнил, что на последнем саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не смогли согласовать финансирование Киева в размере 50 млрд евро. Решение о конфискации российских средств потребует от Москвы симметричного ответа, подчеркнул Володин.
«В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», – написал он.
Спикер Госдумы добавил, что с прошлого года ЕС потратил на поддержку Киева более 85 млрд евро. Такая помощь привела к росту цен, рецессии и падению европейской промышленности, считает он.
«Индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны опустился до самого низкого значения, которое наблюдалось ранее только во время пандемии коронавирусной инфекции», – заявил Володин, добавив, что рост экономики в еврозоне уменьшился почти в пять раз по сравнению с 2022 г. и составит всего 0,7%.
На этой неделе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила, что доходы от замороженных российских активов в 211 млрд евро идут сейчас только отдельным финансовым институтам ЕС. ЕК намерена скоро представить предложения, как использовать доходы от реинвестирования этих средств на поддержку Украины.
В декабре 2022 г. сенат США утвердил поправку, согласно которой конфискованные активы российских бизнесменов могут быть переданы для гуманитарной и военной помощи Украине. В сентябре 2023 г. в минюсте США сообщили, что ищут возможность передать Украине конфискованные российские активы более чем на $1 млрд.
Кремль назвал заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что Москва может обратиться в судебные инстанции в случае введения ЕС налога на прибыль с замороженных российских активов.