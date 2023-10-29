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Володин: Россия ответит на воровство замороженных за рубежом средств

Ведомости

Воровство замороженных средств России потребует симметричного ответа, Москва конфискует больше активов недружественных стран, чем заморозили европейские страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Европейские политики, по словам Володина, вновь начали обсуждать «воровство» замороженных российских активов, чтобы за счет них продолжить оказывать поддержку Украине. Он напомнил, что на последнем саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не смогли согласовать финансирование Киева в размере 50 млрд евро. Решение о конфискации российских средств потребует от Москвы симметричного ответа, подчеркнул Володин.

«В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», – написал он. 

Спикер Госдумы добавил, что с прошлого года ЕС потратил на поддержку Киева более 85 млрд евро. Такая помощь привела к росту цен, рецессии и падению европейской промышленности, считает он.

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«Индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны опустился до самого низкого значения, которое наблюдалось ранее только во время пандемии коронавирусной инфекции», – заявил Володин, добавив, что рост экономики в еврозоне уменьшился почти в пять раз по сравнению с 2022 г. и составит всего 0,7%.

На этой неделе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила, что доходы от замороженных российских активов в 211 млрд евро идут сейчас только отдельным финансовым институтам ЕС. ЕК намерена скоро представить предложения, как использовать доходы от реинвестирования этих средств на поддержку Украины. 

В декабре 2022 г. сенат США утвердил поправку, согласно которой конфискованные активы российских бизнесменов могут быть переданы для гуманитарной и военной помощи Украине. В сентябре 2023 г. в минюсте США сообщили, что ищут возможность передать Украине конфискованные российские активы более чем на $1 млрд.

Кремль назвал заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что Москва может обратиться в судебные инстанции в случае введения ЕС налога на прибыль с замороженных российских активов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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