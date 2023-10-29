Володин: Россия ответит на воровство замороженных за рубежом средств

«Индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны опустился до самого низкого значения, которое наблюдалось ранее только во время пандемии коронавирусной инфекции», – заявил Володин, добавив, что рост экономики в еврозоне уменьшился почти в пять раз по сравнению с 2022 г. и составит всего 0,7%.