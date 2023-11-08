У США закончились средства на прямую бюджетную поддержку Украины

США могут прекратить поставлять гуманитарную помощь Украине, так как у правительства закончились средства для прямой бюджетной поддержки Киева. Об этом заявила помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки, пишет «РИА Новости»