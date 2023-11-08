У США закончились средства на прямую бюджетную поддержку Украины
США могут прекратить поставлять гуманитарную помощь Украине, так как у правительства закончились средства для прямой бюджетной поддержки Киева. Об этом заявила помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки, пишет «РИА Новости»
«Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссия денег и невыплата зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере», — сказала Макки.
По словам Макки, в том случае, если конгресс США не утвердит дополнительное финансирование, то организациям – партнерам США по Украине придется либо сократить число получателей гуманитарной помощи на 75%, либо прекратить реализацию подобных программ.
3 ноября Белый дом признал, что Соединенные Штаты начали отправлять Украине небольшие пакеты военной помощи, чтобы растянуть поддержку. Решение было принято в условиях тупиковой ситуации, в которой оказался конгресс в вопросе финансирования Украины.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $125 млн, в который войдут вооружения и техника. 2 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США собиралось объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн.