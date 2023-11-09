Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи

Кроме того, спикер Совфеда призвала подумать о мерах поддержки для дедушек и бабушек, которые заняты уходом за внуками. Матвиенко назвала участие старшего поколения в воспитании детей «хорошей национальной традицией» и предложила в этой связи подумать о статусе бабушек и дедушек. По ее словам, тогда молодые родители «не будут бояться рожать, зная, что у них есть такая поддержка и опора в их лице».