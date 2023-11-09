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Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи

Ведомости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламентариев подумать о дополнительных мерах поддержки многодетных семей, в том числе об освобождении их от НДФЛ.

«Что касается многодетных семей: тоже подумать – освобождение от уплаты подоходного налога. Семья, которая имеет много детей, – ну какой подоходный налог? Они работают, они трудятся», – сказала она в ходе парламентских слушаний.

Матвиенко также подчеркнула, что нужно сделать акцент на поддержке «семей с высоким потенциалам рождаемости». Речь идет о женщинах и мужчинах в возрасте от 30 до 40 лет, включая тех, у кого уже есть дети. По ее словам, эта категория граждан сейчас находится «на историческом максимуме».

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Кроме того, спикер Совфеда призвала подумать о мерах поддержки для дедушек и бабушек, которые заняты уходом за внуками. Матвиенко назвала участие старшего поколения в воспитании детей «хорошей национальной традицией» и предложила в этой связи подумать о статусе бабушек и дедушек. По ее словам, тогда молодые родители «не будут бояться рожать, зная, что у них есть такая поддержка и опора в их лице».

Сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13% для граждан, чьи доходы не превышают 5 млн руб. Остальные граждане платят налог со ставкой 15%. Доходы физлиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%. Ранее в Минфине заявили, что не планируют повышать ставку НДФЛ ни в рамках текущего бюджетного цикла, ни в 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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