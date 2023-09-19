Кабмин счел недоработанным проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 000 рублей

Законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 000 руб. в месяц был разработан депутатами Госдумы от ЛДПР и направлен на отзыв в кабмин в конце июня. Авторы предложили поправки в закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации». Согласно изменениям, при доходе ниже 30 000 руб. граждане будут иметь нулевую ставку НДФЛ. Такой порог авторы считают оптимальным, поскольку эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда.