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Экономика

Кабмин счел недоработанным проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 000 рублей

Ведомости

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности заявила, что законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 000 руб. в месяц нуждается в доработке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

В кабмине обратили внимание, что положения законопроекта не связывают право на получение указанного освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика, включая доходы от иных видов деятельности. В связи с этим воспользоваться льготой смогут и граждане, не относящиеся к малоимущим, сделали вывод в правительстве.

Там отметили, что сейчас налоговая нагрузка может быть снижена за счет различных налоговых вычетов, которые позволяют уменьшить налогооблагаемый доход вплоть до нуля. «С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке», – заключили в комиссии.

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Законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 000 руб. в месяц был разработан депутатами Госдумы от ЛДПР и направлен на отзыв в кабмин в конце июня. Авторы предложили поправки в закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации». Согласно изменениям, при доходе ниже 30 000 руб. граждане будут иметь нулевую ставку НДФЛ. Такой порог авторы считают оптимальным, поскольку эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда.

Сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13% для граждан, чьи доходы не превышают 5 млн руб. Остальные граждане платят налог со ставкой 15%. Доходы физлиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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