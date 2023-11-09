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Политика

МИД России назвал недопустимыми заявления Израиля о ядерном оружии

Ведомости

Слова министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху, допустившего ядерный удар по сектору Газа, являются провокационными и недопустимыми. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

5 ноября Элияху во время интервью на радиостанции Kol Berama допустил сброс ядерной бомбы на сектор Газа, назвав это «одной из возможностей». Позже министр пояснил, что его слова были метафорой.

«Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми и весьма примечательными <...> Это что – угроза геноцида? Оправданий для подобных заявлений нет и не может быть, тем более с учетом того, что они исходят от официального лица государства, которое позиционирует себя и провозглашается «коллективным Западом» «единственной демократией на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.

МИД также обратил внимание на то, что такие заявления явным образом подтверждают наличие ядерного оружия у Израиля, а также демонстрируют готовность его применить «в совершенно неадекватных сценариях». Все более актуальным, добавила Захарова, становится вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от таких вооружений и средств их доставки.

«Прогресс на данном направлении, напомним, систематически торпедирует именно Израиль при активной поддержке и попустительстве со стороны США», – резюмировала она.

5 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил высказавшегося о ядерном ударе Элияху от участия в заседаниях кабмина и подчеркнул, что страна придерживается норм международного права.

Генсек ЛАГ назвал расистскими заявления о возможности ядерного удара по Газе

В госдепе США сочли слова Элияху «абсолютно неприемлемыми» и призвали все стороны воздерживаться от высказываний, которые могут привести к эскалации ситуации. Заявление министра также осудили несколько стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Сирию и Катар.

Высказывания министра также раскритиковал представитель палестинской группировки «Хамас» Хазем Касем, назвав их терроризмом. А генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт посчитал слова Элияху расистскими. Он добавил, что это «истинное лицо оккупационного правительства для всех тех, кто защищает его на Западе».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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