МИД России назвал недопустимыми заявления Израиля о ядерном оружии
Слова министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху, допустившего ядерный удар по сектору Газа, являются провокационными и недопустимыми. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
5 ноября Элияху во время интервью на радиостанции Kol Berama допустил сброс ядерной бомбы на сектор Газа, назвав это «одной из возможностей». Позже министр пояснил, что его слова были метафорой.
«Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми и весьма примечательными <...> Это что – угроза геноцида? Оправданий для подобных заявлений нет и не может быть, тем более с учетом того, что они исходят от официального лица государства, которое позиционирует себя и провозглашается «коллективным Западом» «единственной демократией на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.
МИД также обратил внимание на то, что такие заявления явным образом подтверждают наличие ядерного оружия у Израиля, а также демонстрируют готовность его применить «в совершенно неадекватных сценариях». Все более актуальным, добавила Захарова, становится вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от таких вооружений и средств их доставки.
«Прогресс на данном направлении, напомним, систематически торпедирует именно Израиль при активной поддержке и попустительстве со стороны США», – резюмировала она.
5 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил высказавшегося о ядерном ударе Элияху от участия в заседаниях кабмина и подчеркнул, что страна придерживается норм международного права.
В госдепе США сочли слова Элияху «абсолютно неприемлемыми» и призвали все стороны воздерживаться от высказываний, которые могут привести к эскалации ситуации. Заявление министра также осудили несколько стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Сирию и Катар.
Высказывания министра также раскритиковал представитель палестинской группировки «Хамас» Хазем Касем, назвав их терроризмом. А генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт посчитал слова Элияху расистскими. Он добавил, что это «истинное лицо оккупационного правительства для всех тех, кто защищает его на Западе».