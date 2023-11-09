МИД России назвал недопустимыми заявления Израиля о ядерном оружии

«Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми и весьма примечательными <...> Это что – угроза геноцида? Оправданий для подобных заявлений нет и не может быть, тем более с учетом того, что они исходят от официального лица государства, которое позиционирует себя и провозглашается «коллективным Западом» «единственной демократией на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.