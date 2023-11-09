Захарова обвинила в лицемерии организаторов гуманитарной конференции в Париже

На предыдущий международный саммит мира по ситуации в секторе Газа в октябре в Каире был приглашен российский замминистра иностранных дел Михаил Богданов. Тогда участники саммита не смогли принять совместную итоговую декларацию. Арабские страны призывали к немедленному прекращению огня, западные – к решению гуманитарных проблем жителей сектора Газа. В свою очередь Богданов призвал противоборствующие стороны к немедленному прекращению витка насилия, обеспечить гуманитарные коридоры «с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся» и предложил участникам сформировать коллективный посреднический механизм с активной ролью региональных государств для решения проблем на Ближнем Востоке.