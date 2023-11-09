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Политика

Захарова обвинила в лицемерии организаторов гуманитарной конференции в Париже

Ведомости

Отсутствие приглашения российской делегации на гуманитарную конференцию в Париже по гуманитарным паузам и коридорам в секторе Газа связано «с лицемерием тех, кто заботится на словах о людях». Об этом заявила «Ведомостям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если бы заботились, то не занимались бы политическими интригами», – добавила Захарова.

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На предыдущий международный саммит мира по ситуации в секторе Газа в октябре в Каире был приглашен российский замминистра иностранных дел Михаил Богданов. Тогда участники саммита не смогли принять совместную итоговую декларацию. Арабские страны призывали к немедленному прекращению огня, западные – к решению гуманитарных проблем жителей сектора Газа. В свою очередь Богданов призвал противоборствующие стороны к немедленному прекращению витка насилия, обеспечить гуманитарные коридоры «с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся» и предложил участникам сформировать коллективный посреднический механизм с активной ролью региональных государств для решения проблем на Ближнем Востоке.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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