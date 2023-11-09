Небензя призвал прекратить обсуждать будущее Газы и заняться ее настоящим
Необходимо перестать обсуждать будущее Газы, пока под угрозой находится ее настоящее. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет «РИА Новости».
По словам Небензи, на данный момент не нужно обсуждать, что будет в Газе, и кто будет руководить ей после завершения конфликта. Сейчас надо остановить боевые действия, чтобы сохранить жизни гражданского населения.
Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби 6 ноября сообщил, что Вашингтон ведет с Тель-Авивом и партнерами по региону консультации по поводу послевоенного будущего Газы. 7 ноября израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль может взять «ответственность за безопасность» в секторе Газа «на неопределенный период», чтобы исключить сохранение или возвращение к власти радикальной исламистской группировки «Хамас».