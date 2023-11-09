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Политика

Небензя призвал прекратить обсуждать будущее Газы и заняться ее настоящим

Ведомости

Необходимо перестать обсуждать будущее Газы, пока под угрозой находится ее настоящее. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет «РИА Новости».

По словам Небензи, на данный момент не нужно обсуждать, что будет в Газе, и кто будет руководить ей после завершения конфликта. Сейчас надо остановить боевые действия, чтобы сохранить жизни гражданского населения.

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Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби 6 ноября сообщил, что Вашингтон ведет с Тель-Авивом и партнерами по региону консультации по поводу послевоенного будущего Газы. 7 ноября израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль может взять «ответственность за безопасность» в секторе Газа «на неопределенный период», чтобы исключить сохранение или возвращение к власти радикальной исламистской группировки «Хамас».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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