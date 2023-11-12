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Политика / Технологии

Минцифры: в России будут блокировать только представляющие угрозу VPN-сервисы

Ведомости

В России будут блокироваться конкретные VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определит как угрожающие функционированию интернета, сообщило Минцифры в ответ на обращение партии «Новые люди». Документ есть в распоряжении «РИА Новости».

«На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом 10 правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», – цитирует агентство ответ министерства.

Также в документе отмечается, что, согласно постановлению правительства, как угроза функционированию интернета рассматривается затруднение ограничения доступа к информации, запрещенной законом.

Роскомнадзор объяснил заявление сенатора Шейкина о блокировке VPN-сервисов

Сенатор рассказал, что такие сервисы будут блокировать с 1 марта 2024 года

3 октября член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин сообщил, что Роскомнадзор с 1 марта 2024 г. сможет заблокировать в магазинах приложений все VPN-сервисы.

Представитель Роскомнадзора пояснил «Ведомостям», что ведомство получит право самостоятельно принимать решение о блокировке сервисов, распространяющих информацию о методах обхода блокировок запрещенного в России контента. Сейчас это право закреплено за Генпрокуратурой и судами.

С 2021 г. в России были заблокированы почти 170 VPN-сервисов, сообщил в конце октября Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, подведомственный Роскомнадзору). Ведомством было заблокировано 167 сервисов и 84 приложения, а за 2023 г. доступ ограничили к более чем к 2000 фишинговым сайтам и более 20 центрам управления и распространения вредоносного программного обеспечения, добавили в представительстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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