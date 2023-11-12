Минцифры: в России будут блокировать только представляющие угрозу VPN-сервисы

С 2021 г. в России были заблокированы почти 170 VPN-сервисов, сообщил в конце октября Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, подведомственный Роскомнадзору). Ведомством было заблокировано 167 сервисов и 84 приложения, а за 2023 г. доступ ограничили к более чем к 2000 фишинговым сайтам и более 20 центрам управления и распространения вредоносного программного обеспечения, добавили в представительстве.