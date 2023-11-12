Минцифры: в России будут блокировать только представляющие угрозу VPN-сервисы
В России будут блокироваться конкретные VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определит как угрожающие функционированию интернета, сообщило Минцифры в ответ на обращение партии «Новые люди». Документ есть в распоряжении «РИА Новости».
«На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом 10 правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», – цитирует агентство ответ министерства.
Также в документе отмечается, что, согласно постановлению правительства, как угроза функционированию интернета рассматривается затруднение ограничения доступа к информации, запрещенной законом.
3 октября член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин сообщил, что Роскомнадзор с 1 марта 2024 г. сможет заблокировать в магазинах приложений все VPN-сервисы.
Представитель Роскомнадзора пояснил «Ведомостям», что ведомство получит право самостоятельно принимать решение о блокировке сервисов, распространяющих информацию о методах обхода блокировок запрещенного в России контента. Сейчас это право закреплено за Генпрокуратурой и судами.
С 2021 г. в России были заблокированы почти 170 VPN-сервисов, сообщил в конце октября Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, подведомственный Роскомнадзору). Ведомством было заблокировано 167 сервисов и 84 приложения, а за 2023 г. доступ ограничили к более чем к 2000 фишинговым сайтам и более 20 центрам управления и распространения вредоносного программного обеспечения, добавили в представительстве.