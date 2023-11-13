Газета
Политика

Литва намерена лишить гражданства Илзе Лиепу из-за поддержки России

Ведомости

Министерство внутренних дел Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения балерины Илзе Лиепы литовского гражданства из-за публичной поддержки России. Об это пишет Baltic News Service.

«Публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитирующие государство», – цитирует BNS заявление министерства. Департамент миграции, в свою очередь, уже обратился в компетентные органы с просьбой дать оценку высказываниям Лиепы. По словам представителей департамента, если будет установлено, что ее действия представляют угрозу национальной безопасности, то департамент подготовит предложение для министерства внутренних дел обратиться к президенту с просьбой лишить ее гражданства.

В интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» 1 ноября 2022 г. Лиепа, имеющая как литовское, так и российское гражданство, осудила поведение стран Балтии и поддержала спецоперацию на Украине.

«Мне очень стыдно за них и очень грустно <…>. Мы понимаем, что, к сожалению, народ становится заложником небольшой группы людей. Это нам очень повезло, что у нас есть такой лидер, как Владимир Владимирович Путин, который служит своей родине, который верен своему долгу», – ответила Лиепа на вопрос об уничтожении советских памятников в странах Балтии и ограничении русской культуры. «У меня нет сомнений в том, что говорит наш президент. <...> Мне кажется, что теперь мы точно понимаем, что это такое – столкновение наших фундаментальных ценностей», – добавила она.

Лиепа в 2000 г. в порядке исключения получила литовское гражданство. Тогда было объявлено, что солистка московского Большого театра получила гражданство за то, что более 10 лет танцевала с литовским балетмейстером Петером Скирмантасом.

BNS отмечает, что, по данным министерства внутренних дел, литовское гражданство в порядке исключения получили 800 российских граждан. Министерство обещает обратиться в департамент государственной безопасности с просьбой обеспечить тщательную оценку этих лиц и оперативное предоставление информации о них.

Согласно литовскому законодательству, лицо лишается литовского гражданства, приобретенного в порядке исключения, если его действия угрожают интересам безопасности Литвы, если оно публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы или других стран – членов Европейского союза, или их союзников. В соответствии с этим положением в сентябре президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства танцовщицу на льду Маргариту Дробязко за ее участие в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи. Науседа также лишил фигуристов Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных