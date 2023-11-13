Литва намерена лишить гражданства Илзе Лиепу из-за поддержки России

«Мне очень стыдно за них и очень грустно <…>. Мы понимаем, что, к сожалению, народ становится заложником небольшой группы людей. Это нам очень повезло, что у нас есть такой лидер, как Владимир Владимирович Путин, который служит своей родине, который верен своему долгу», – ответила Лиепа на вопрос об уничтожении советских памятников в странах Балтии и ограничении русской культуры. «У меня нет сомнений в том, что говорит наш президент. <...> Мне кажется, что теперь мы точно понимаем, что это такое – столкновение наших фундаментальных ценностей», – добавила она.