Литва намерена лишить гражданства Илзе Лиепу из-за поддержки России
Министерство внутренних дел Литвы обязало департамент миграции начать процедуру лишения балерины Илзе Лиепы литовского гражданства из-за публичной поддержки России. Об это пишет Baltic News Service.
«Публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитирующие государство», – цитирует BNS заявление министерства. Департамент миграции, в свою очередь, уже обратился в компетентные органы с просьбой дать оценку высказываниям Лиепы. По словам представителей департамента, если будет установлено, что ее действия представляют угрозу национальной безопасности, то департамент подготовит предложение для министерства внутренних дел обратиться к президенту с просьбой лишить ее гражданства.
В интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» 1 ноября 2022 г. Лиепа, имеющая как литовское, так и российское гражданство, осудила поведение стран Балтии и поддержала спецоперацию на Украине.
«Мне очень стыдно за них и очень грустно <…>. Мы понимаем, что, к сожалению, народ становится заложником небольшой группы людей. Это нам очень повезло, что у нас есть такой лидер, как Владимир Владимирович Путин, который служит своей родине, который верен своему долгу», – ответила Лиепа на вопрос об уничтожении советских памятников в странах Балтии и ограничении русской культуры. «У меня нет сомнений в том, что говорит наш президент. <...> Мне кажется, что теперь мы точно понимаем, что это такое – столкновение наших фундаментальных ценностей», – добавила она.
Лиепа в 2000 г. в порядке исключения получила литовское гражданство. Тогда было объявлено, что солистка московского Большого театра получила гражданство за то, что более 10 лет танцевала с литовским балетмейстером Петером Скирмантасом.
BNS отмечает, что, по данным министерства внутренних дел, литовское гражданство в порядке исключения получили 800 российских граждан. Министерство обещает обратиться в департамент государственной безопасности с просьбой обеспечить тщательную оценку этих лиц и оперативное предоставление информации о них.
Согласно литовскому законодательству, лицо лишается литовского гражданства, приобретенного в порядке исключения, если его действия угрожают интересам безопасности Литвы, если оно публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы или других стран – членов Европейского союза, или их союзников. В соответствии с этим положением в сентябре президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства танцовщицу на льду Маргариту Дробязко за ее участие в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи. Науседа также лишил фигуристов Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград.