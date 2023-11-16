Газета
Политика

В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за склонение к аборту

Ведомости

Склонение женщины к искусственному прерыванию беременности не должно ограничиваться лишь административной ответственностью, заявила сенатор Ольга Ковитиди в комментарии «РИА Новости».

Сенатор согласилась с позицией митрополита Симферопольского и Крымского Тихона о том, что уговоры, предложения, подкуп или обман, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности, должны повлечь наказание.

«Но данный вопрос только административно-правовым регулированием окончиться не может. <...> Возникает обоснованная необходимость более внимательного изучения вопроса криминализации административной статьи путем дополнения ст. 123 УК, предусматривающей ответственность за "Незаконное проведение искусственного прерывания беременности" пунктом 4, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта», – рассказала она.

При этом все случаи медицинских показаний прерывания беременности должны быть четко регламентированы, добавила Ковитиди.

Ранее по теме: Патриарх Кирилл призывает сделать федеральным закон о запрете склонения к аборту

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сделать федеральным закон о запрете склонения к аборту. До этого на региональном уровне такие нормы приняли уже Мордовия и Тверская область. Патриарх назвал преступлением склонение к абортам «по разным причинам, в том числе и коммерческим». Принятие направленных против сокращения количества абортов мер он назвал особенно актуальным, поскольку в России есть демографические проблемы. В своей речи патриарх также призвал епархии проводить разговоры с женщинами, планирующими сделать аборт. Беседы должны проходить «смиренно и разумно», без «поучений» и страшилок», отметил глава РПЦ.

В Мордовии автором законопроекта против склонения к абортам стала президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, выступающая в том числе за запрет прерывания беременности в коммерческих клиниках. Сообщалось, что за пропаганду или склонение к искусственному прерыванию беременности штраф для физлиц составит 5000–10 000 руб.

В ноябре заксобрание Тверской области приняло закон «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности». Инициатива также предусматривает штрафы. В том же месяце вице-губернатор Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что четыре из пяти частных медицинских клиник отказались от искусственного прерывания беременности.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных