В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за склонение к аборту

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сделать федеральным закон о запрете склонения к аборту. До этого на региональном уровне такие нормы приняли уже Мордовия и Тверская область. Патриарх назвал преступлением склонение к абортам «по разным причинам, в том числе и коммерческим». Принятие направленных против сокращения количества абортов мер он назвал особенно актуальным, поскольку в России есть демографические проблемы. В своей речи патриарх также призвал епархии проводить разговоры с женщинами, планирующими сделать аборт. Беседы должны проходить «смиренно и разумно», без «поучений» и страшилок», отметил глава РПЦ.