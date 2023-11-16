В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за склонение к аборту
Склонение женщины к искусственному прерыванию беременности не должно ограничиваться лишь административной ответственностью, заявила сенатор Ольга Ковитиди в комментарии «РИА Новости».
Сенатор согласилась с позицией митрополита Симферопольского и Крымского Тихона о том, что уговоры, предложения, подкуп или обман, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности, должны повлечь наказание.
«Но данный вопрос только административно-правовым регулированием окончиться не может. <...> Возникает обоснованная необходимость более внимательного изучения вопроса криминализации административной статьи путем дополнения ст. 123 УК, предусматривающей ответственность за "Незаконное проведение искусственного прерывания беременности" пунктом 4, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта», – рассказала она.
При этом все случаи медицинских показаний прерывания беременности должны быть четко регламентированы, добавила Ковитиди.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сделать федеральным закон о запрете склонения к аборту. До этого на региональном уровне такие нормы приняли уже Мордовия и Тверская область. Патриарх назвал преступлением склонение к абортам «по разным причинам, в том числе и коммерческим». Принятие направленных против сокращения количества абортов мер он назвал особенно актуальным, поскольку в России есть демографические проблемы. В своей речи патриарх также призвал епархии проводить разговоры с женщинами, планирующими сделать аборт. Беседы должны проходить «смиренно и разумно», без «поучений» и страшилок», отметил глава РПЦ.
В Мордовии автором законопроекта против склонения к абортам стала президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, выступающая в том числе за запрет прерывания беременности в коммерческих клиниках. Сообщалось, что за пропаганду или склонение к искусственному прерыванию беременности штраф для физлиц составит 5000–10 000 руб.
В ноябре заксобрание Тверской области приняло закон «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности». Инициатива также предусматривает штрафы. В том же месяце вице-губернатор Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что четыре из пяти частных медицинских клиник отказались от искусственного прерывания беременности.