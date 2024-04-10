Песков: сложности в отношениях с Арменией будут решаться на высшем уровне
В Кремле надеются, что сложные моменты в двусторонних отношениях РФ С Арменией обсудят на уровне президента и премьер-министра, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Надеемся, что на высшем уровне президент и премьер будут иметь возможность все это обсудить. <...> Конечно, мы исходим из того, что все сложные моменты наших двусторонних отношений, кои появились за последнее время, будут как раз в рамках такого диалога и находить свое разрешение», – рассказал он, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна о некоторых «невыполненных обязательствах» Москвы.
Песков отметил, что Армения – близкий партнер РФ, в том числе по таким международным интеграционным форматам, как СНГ и ЕАЭС. «Разумеется, в столь тесном диалоге могут рождаться какие-то дополнительные проблемы», – добавил он.
10 апреля в ходе заседания правительства Пашинян заявил, что отношения с РФ переживают не лучшие времена, но их важность трудно переоценить. Он отмечал, что Ереван не совершал неверных шагов в отношениях с РФ, «хотя обратные случаи многочисленны».