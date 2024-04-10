Песков: сложности в отношениях с Арменией будут решаться на высшем уровне

«Надеемся, что на высшем уровне президент и премьер будут иметь возможность все это обсудить. <...> Конечно, мы исходим из того, что все сложные моменты наших двусторонних отношений, кои появились за последнее время, будут как раз в рамках такого диалога и находить свое разрешение», – рассказал он, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна о некоторых «невыполненных обязательствах» Москвы.