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Песков: сложности в отношениях с Арменией будут решаться на высшем уровне

Ведомости

В Кремле надеются, что сложные моменты в двусторонних отношениях РФ С Арменией обсудят на уровне президента и премьер-министра, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Надеемся, что на высшем уровне президент и премьер будут иметь возможность все это обсудить. <...> Конечно, мы исходим из того, что все сложные моменты наших двусторонних отношений, кои появились за последнее время, будут как раз в рамках такого диалога и находить свое разрешение», – рассказал он, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна о некоторых «невыполненных обязательствах» Москвы.

Песков отметил, что Армения – близкий партнер РФ, в том числе по таким международным интеграционным форматам, как СНГ и ЕАЭС. «Разумеется, в столь тесном диалоге могут рождаться какие-то дополнительные проблемы», – добавил он.

10 апреля в ходе заседания правительства Пашинян заявил, что отношения с РФ переживают не лучшие времена, но их важность трудно переоценить. Он отмечал, что Ереван не совершал неверных шагов в отношениях с РФ, «хотя обратные случаи многочисленны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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