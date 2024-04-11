Президент Финляндии выступил против воинственной риторики относительно РФ
Новый президент Финляндии Александер Стубб призвал отказаться от воинственной риторики относительно России. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.
Скубб заявил, что его беспокоят воинственные разговоры о том, что Москва якобы собирается протестировать статью 5 – пункт о коллективной обороне НАТО. Он подчеркнул, что считает такое развитие событий маловероятным, однако призвал быть к этому готовыми.
После своего избрания Стубб заявил, что Финляндия не будет контактировать с высшим российским руководством РФ до окончания спецоперации, однако продолжит практические отношения со страной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что Москва надеется, что избранный президент Финляндии Александр Стубб будет относиться к теме российско-финляндских отношений более сбалансированно. Он добавил, что Москва по-прежнему убеждена, что длительный период развитых партнерских отношений между двумя странами носил взаимовыгодный характер.
Предшественник Стубба – президент Финляндии Саули Ниинистё – в сентябре 2023 г. заявлял, что Европа заинтересована в том, чтобы после окончания конфликта на Украине боевые действия не возобновились, поэтому необходимо научиться «терпеть» Россию и прийти к какому-то взаимопониманию с ней. Ниинистё добавил, что у Европы должен быть способ сохранить отношения с Россией.