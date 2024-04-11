Президент Финляндии выступил против воинственной риторики относительно РФ

Предшественник Стубба – президент Финляндии Саули Ниинистё – в сентябре 2023 г. заявлял, что Европа заинтересована в том, чтобы после окончания конфликта на Украине боевые действия не возобновились, поэтому необходимо научиться «терпеть» Россию и прийти к какому-то взаимопониманию с ней. Ниинистё добавил, что у Европы должен быть способ сохранить отношения с Россией.