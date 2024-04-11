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Президент Финляндии выступил против воинственной риторики относительно РФ

Ведомости

Новый президент Финляндии Александер Стубб призвал отказаться от воинственной риторики относительно России. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Скубб заявил, что его беспокоят воинственные разговоры о том, что Москва якобы собирается протестировать статью 5 – пункт о коллективной обороне НАТО. Он подчеркнул, что считает такое развитие событий маловероятным, однако призвал быть к этому готовыми.

После своего избрания Стубб заявил, что Финляндия не будет контактировать с высшим российским руководством РФ до окончания спецоперации, однако продолжит практические отношения со страной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что Москва надеется, что избранный президент Финляндии Александр Стубб будет относиться к теме российско-финляндских отношений более сбалансированно. Он добавил, что Москва по-прежнему убеждена, что длительный период развитых партнерских отношений между двумя странами носил взаимовыгодный характер.

Предшественник Стубба – президент Финляндии Саули Ниинистё – в сентябре 2023 г. заявлял, что Европа заинтересована в том, чтобы после окончания конфликта на Украине боевые действия не возобновились, поэтому необходимо научиться «терпеть» Россию и прийти к какому-то взаимопониманию с ней. Ниинистё добавил, что у Европы должен быть способ сохранить отношения с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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