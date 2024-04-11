ФСБ: в Херсонской области пресекли высадку десанта ВСУ

12 марта подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ пресекли прорыв ВСУ на приграничные Белгородскую и Курскую области. В результате отражения захода на территорию РФ были убиты до 60 бойцов ВСУ в районе Одноробовки, уничтожены три танка и бронетранспортер в районе Нехотеевки и два танка в районе Сидорошино.