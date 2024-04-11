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ФСБ: в Херсонской области пресекли высадку десанта ВСУ

Ведомости

ФСБ совместно с Минобороны РФ пресекли высадку диверсионных групп вооруженных сил Украины (ВСУ), спланированную Великобританией. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, пишет ТАСС.

Высадка проходила в Тендровской косе в Херсонской области. «Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов», – сообщили в ЦОС.

По сообщению ЦОС, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин был взят в плен, остальные солдаты ВСУ ликвидированы. Количество украинских десантников не уточняется.

В ФСБ добавили, что деятельность центра сил специальных операций (ССО) ВСУ курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service, SBS).

12 марта подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ пресекли прорыв ВСУ на приграничные Белгородскую и Курскую области. В результате отражения захода на территорию РФ были убиты до 60 бойцов ВСУ в районе Одноробовки, уничтожены три танка и бронетранспортер в районе Нехотеевки и два танка в районе Сидорошино.

В ноябре 2023 г. российские силы на херсонском направлении пресекли попытку высадки ВСУ на остров Большой Потемкин. Тогда ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона сообщил, что были уничтожены две лодки и 11 украинских военнослужащих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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