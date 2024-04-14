МИД Японии призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран
МИД Японии призвал своих граждан воздержаться от поездок в Иран в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, следует из уведомления дипведомства.
МИД Японии призвал японцев, находящихся в настоящий момент в Иране, проявлять максимальную осторожность. Тех граждан, кто собирается покинуть Иран, в ведомстве призвали рассмотреть возможность воспользоваться коммерческими рейсами.
Япония также осудила атаку Ирана на Израиль, отметив, что удары по израильской территории ухудшают ситуацию на Ближнем Востоке. Дипведомство выразило готовность к принятию необходимых усилий для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации и мерам, направленным на защиту граждан Японии за рубежом.
14 апреля МИД РФ сообщил, что Россия призывает вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке стороны к сдержанности и рассчитывает, что страны региона будут решать проблемы политико-дипломатическими средствами.
В ведомстве призвали российских граждан, которые сейчас находятся в Израиле, Иордании, Ливане и Сирии, следить за сообщениями и рекомендациями МИД России.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля.
По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы. В постпредстве Ирана при ООН заявили, что атака стала «законной обороной» страны, которую позволяет членам объединения ст. 51 Устава ООН.