МИД Ирана призвал Германию способствовать прекращению войны в секторе Газа
Министр иностранных дел Ирана Амир Абдуллахьян в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок выразил надежду на то, что усилия Берлина будут направлены на прекращение войны в Газе, а не на осуждение «законных действий» Тегерана. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале иранского МИДа.
«Мы надеемся, что усилия Германии, вместо того чтобы осуждать законные действия Ирана, будут направлены на прекращение войны в Газе и установление прочного мира и безопасности от Средиземного до Красного моря», – обозначил Абдуллахьян.
Он также отметил, что цель Ирана состоит в предупреждении Израиля о последствиях «пересечения красных линий».
Бербок, в свою очередь, заявила, что Германия «каждый день пытается положить конец войне» и «проложить путь к прочному миру». Кроме того, министр иностранных дел Германии подчеркнула необходимость проведения дополнительных переговоров.
Ранее 15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен эскалацией конфликта на Ближнем востоке. «Мы призываем все страны региона к сдержанности», – добавил он.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.
Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля. Иранский телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты, запущенные Ираном, преодолели системы противовоздушной обороны и поразили цели в Израиле.
Удар Ирана стал ответом на атаку Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля, в результате чего здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.