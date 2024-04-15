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МИД Ирана призвал Германию способствовать прекращению войны в секторе Газа

Ведомости

Министр иностранных дел Ирана Амир Абдуллахьян в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок выразил надежду на то, что усилия Берлина будут направлены на прекращение войны в Газе, а не на осуждение «законных действий» Тегерана. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале иранского МИДа.

«Мы надеемся, что усилия Германии, вместо того чтобы осуждать законные действия Ирана, будут направлены на прекращение войны в Газе и установление прочного мира и безопасности от Средиземного до Красного моря», – обозначил Абдуллахьян.

Он также отметил, что цель Ирана состоит в предупреждении Израиля о последствиях «пересечения красных линий».

Бербок, в свою очередь, заявила, что Германия «каждый день пытается положить конец войне» и «проложить путь к прочному миру». Кроме того, министр иностранных дел Германии подчеркнула необходимость проведения дополнительных переговоров.

Ранее 15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен эскалацией конфликта на Ближнем востоке. «Мы призываем все страны региона к сдержанности», – добавил он.

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.

Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля. Иранский телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты, запущенные Ираном, преодолели системы противовоздушной обороны и поразили цели в Израиле.

Удар Ирана стал ответом на атаку Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля, в результате чего здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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