МИД Ирана призвал Германию способствовать прекращению войны в секторе Газа

Министр иностранных дел Ирана Амир Абдуллахьян в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок выразил надежду на то, что усилия Берлина будут направлены на прекращение войны в Газе, а не на осуждение «законных действий» Тегерана. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале иранского МИДа.