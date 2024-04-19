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Страны G7 согласовали проведение мирной конференции по Украине

Ведомости

Страны G7 договорились провести мирную конференцию по Украине в июне. Об этом сообщил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни во время пресс-конференции.

«Мы подчеркнули необходимость скоординированных срочных действий с глобальными партнерами по подготовке мирной конференции по Украине в середине июня», – сказал Таяни.

В совместном заявлении министров иностранных дел G7 по результатам встречи в Капри отмечается, что страны усилят санкционное давление на Россию, будут бороться с мерами РФ по преодолению санкционной блокады. Они также введут рестрикции против всех стран, которые помогают развитию оборонной промышленности РФ.

Ранее страны G7 заявили, что оставят заблокированными активы России до возмещения ущерба Киеву. Они также подчеркнули, что продолжат работу над вариантами использования замороженных российских активов для помощи Украине «в соответствии с международным правом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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