Страны G7 согласовали проведение мирной конференции по Украине
Страны G7 договорились провести мирную конференцию по Украине в июне. Об этом сообщил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни во время пресс-конференции.
«Мы подчеркнули необходимость скоординированных срочных действий с глобальными партнерами по подготовке мирной конференции по Украине в середине июня», – сказал Таяни.
В совместном заявлении министров иностранных дел G7 по результатам встречи в Капри отмечается, что страны усилят санкционное давление на Россию, будут бороться с мерами РФ по преодолению санкционной блокады. Они также введут рестрикции против всех стран, которые помогают развитию оборонной промышленности РФ.
Ранее страны G7 заявили, что оставят заблокированными активы России до возмещения ущерба Киеву. Они также подчеркнули, что продолжат работу над вариантами использования замороженных российских активов для помощи Украине «в соответствии с международным правом».