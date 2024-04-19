Страны G7 согласовали проведение мирной конференции по Украине

В совместном заявлении министров иностранных дел G7 по результатам встречи в Капри отмечается, что страны усилят санкционное давление на Россию, будут бороться с мерами РФ по преодолению санкционной блокады. Они также введут рестрикции против всех стран, которые помогают развитию оборонной промышленности РФ.