Премьер Британии обсудил с королем Иордании доставку гумпомощи в сектор Газа

Сейчас Палестина имеет статус постоянного наблюдателя в рамках ООН. Страна подала заявку на полноправное членство в организации еще в сентябре 2011 г., однако, как отмечал ранее Полянский, «дело «увязло» в юридических прениях в комитете СБ по приему новых членов».