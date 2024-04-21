Премьер Британии обсудил с королем Иордании доставку гумпомощи в сектор Газа
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре обсудил с королем Иордании Абдаллой II возможность нарастить объемы доставляемой в сектор Газа гуманитарной помощи, сообщает канцелярия главы правительства.
Стороны обсудили совместные усилия, направленные на увеличение гуманитарной помощи сектору Газа, что предполагает участие Великобритании в ее доставке по воздуху, а также использование сухопутного и морского гуманитарных коридоров в анклав.
Сунак подчеркнул, что Лондон настаивает на немедленном объявлении гуманитарной паузы для доставки помощи в сектор Газа и освобождения заложников, удерживаемых радикальной палестинской группировкой «Хамас». Премьер-министр Великобритании отметил, что целью королевства остается достижение решения на основе сосуществования двух государств для израильтян и палестинцев.
«Лидеры согласились с важностью оказания поддержки Палестинской национальной администрации и ее реформирования для обеспечения стабильности и процветания на палестинских территориях», – уточнили в канцелярии.
19 апреля США применили в Совете безопасности ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации. За принятие резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, включая Россию и Китай, Швейцария и Великобритания воздержались. Против проекта резолюции выступили США.
Ранее в этот день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал СБ ООН поддержать принятие Палестины в состав организации в качестве полноправного члена.
17 апреля первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о внесении в Совбез ООН проекта резолюции с рекомендацией о принятии Палестины в организацию в качестве полноправного члена.
Сейчас Палестина имеет статус постоянного наблюдателя в рамках ООН. Страна подала заявку на полноправное членство в организации еще в сентябре 2011 г., однако, как отмечал ранее Полянский, «дело «увязло» в юридических прениях в комитете СБ по приему новых членов».