Путин подписал закон о цифровой трансформации Росгвардии

Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению положений об этих ГИС, в том числе порядка доступа к сведениям, которые в них содержатся, перечню поставщиков, получателей и их состава. К сведениям, предоставляемым в ГИС, относятся данные о физических и юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и их законных представителях. Положения должны быть утверждены правительством РФ не позднее года с момента официального опубликования закона.