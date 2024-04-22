Путин подписал закон о цифровой трансформации Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровой трансформации Росгвардии. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Росгвардия наделяется правом создавать и использовать государственные информационные системы (ГИС) в сфере госконтроля безопасности объектов ТЭК, контроля за деятельностью подразделений вневедомственной охраны, предназначенных для защиты общественных объектов, и подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами. Росгвардия также сможет вести ГИС в сфере частной детективной деятельности.
Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению положений об этих ГИС, в том числе порядка доступа к сведениям, которые в них содержатся, перечню поставщиков, получателей и их состава. К сведениям, предоставляемым в ГИС, относятся данные о физических и юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и их законных представителях. Положения должны быть утверждены правительством РФ не позднее года с момента официального опубликования закона.
Законом также устанавливается, что предприятия топливно-энергетического комплекса, включая ПАО «Новатэк», наделяются правом создания вневедомственной охраны.
13 октября 2023 г. председатель комитета по информационной политике и экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн («Единая Россия») анонсировал внесение в Госдуму проекта, который позволит ведомству Виктора Золотова создать собственную государственную информационную систему в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.
Хинштейн напомнил, что по его инициативе были приняты поправки о введении электронных реестров лицензий и разрешений на оружие. По его словам, их принятие уже дало свои положительные результаты. Появление ГИС позволит не только упростить взаимодействие Росгвардии с гражданами и юрлицами, но и повысить контроль за оборотом оружия и управление процессами охранных услуг, уточнил председатель комитета по информационной политике.