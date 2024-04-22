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Путин подписал закон о цифровой трансформации Росгвардии

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровой трансформации Росгвардии. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Росгвардия наделяется правом создавать и использовать государственные информационные системы (ГИС) в сфере госконтроля безопасности объектов ТЭК, контроля за деятельностью подразделений вневедомственной охраны, предназначенных для защиты общественных объектов, и подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами. Росгвардия также сможет вести ГИС в сфере частной детективной деятельности.

Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению положений об этих ГИС, в том числе порядка доступа к сведениям, которые в них содержатся, перечню поставщиков, получателей и их состава. К сведениям, предоставляемым в ГИС, относятся данные о физических и юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и их законных представителях. Положения должны быть утверждены правительством РФ не позднее года с момента официального опубликования закона.

Законом также устанавливается, что предприятия топливно-энергетического комплекса, включая ПАО «Новатэк», наделяются правом создания вневедомственной охраны.

13 октября 2023 г. председатель комитета по информационной политике и экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн («Единая Россия») анонсировал внесение в Госдуму проекта, который позволит ведомству Виктора Золотова создать собственную государственную информационную систему в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.

Хинштейн напомнил, что по его инициативе были приняты поправки о введении электронных реестров лицензий и разрешений на оружие. По его словам, их принятие уже дало свои положительные результаты. Появление ГИС позволит не только упростить взаимодействие Росгвардии с гражданами и юрлицами, но и повысить контроль за оборотом оружия и управление процессами охранных услуг, уточнил председатель комитета по информационной политике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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