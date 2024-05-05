Си Цзиньпин заявил о намерении Китая работать над разрешением украинского кризиса

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин ранее сообщила, что лидер КНР отправится в Европу по приглашению Макрона и властей Сербии и Венгрии, а госвизиты завершатся 10 мая. Французский президент в апреле говорил, что обсудит с председателем КНР прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, в том числе на Украине, в секторе Газа и Судане.