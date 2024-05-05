Си Цзиньпин заявил о намерении Китая работать над разрешением украинского кризиса
Председатель КНР Си Цзиньпин в колонке для газеты Le Figaro заявил, что Китай намерен работать совместно с Францией и международным сообществом для поиска пути разрешения украинского кризиса.
«Мы надеемся, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу», – подчеркнул Си Цзиньпин.
Лидер КНР уточнил, что рад совершить свой третий государственный визит во Францию по приглашению президента страны Эммануэля Макрона. По его словам, для китайцев Франция, родина многих великих философов, писателей и художников, обладает уникальным очарованием. Страна также была одним из первых государств, принимавших китайских стипендиатов.
5 мая издание South China Morning Post сообщило, что председатель КНР прибыл в Париж с государственным визитом, который стал его первой за последние пять лет поездкой в Европу.
Лидера Китая сопровождают в поездке его жена Пэн Лиюань, член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Цай Ци и министр иностранных дел Ван И. Ожидается, что Си Цзиньпин 6 мая встретится с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Планируется, что делегация проведет два дня во Франции, а затем направится в Сербию и Венгрию. В рамках турне по Европе глава китайского государства попытается улучшить отношения с ЕС «на фоне усиливающегося соперничества с США».
Макрон и фон дер Ляйен поднимут некоторые из «самых острых» вопросов в отношениях Китая и ЕС, в том числе предполагаемые поставки Пекином в Россию товаров двойного назначения. Стороны также обсудят вопросы торговли.
Представитель МИД Китая Хуа Чуньин ранее сообщила, что лидер КНР отправится в Европу по приглашению Макрона и властей Сербии и Венгрии, а госвизиты завершатся 10 мая. Французский президент в апреле говорил, что обсудит с председателем КНР прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, в том числе на Украине, в секторе Газа и Судане.