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МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за сбоев в работе GPS

Ведомости

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах российского посольства Ленара Салимуллина из-за ситуации с помехами в работе системы GPS, заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна в соцсети X.

По его словам, якобы вмешательство России в спутниковую навигацию усилилось, оно сильно влияет на гражданскую авиацию.

5 мая Yle сообщило, что помехи в работе GPS усилились в Финляндии с начала российской спецоперации на Украине, а пилоты сообщили о сотнях случаев сбоев, влияющих на воздушное движение в республике. Министр иностранных дел страны Элина Валтонен назвала «очевидным», что с начала российско-украинского конфликта масштабы помех в работе GPS расширились, также они во многом изменили свою форму.

Неизвестно, является ли глушение GPS «преднамеренной деятельностью» России или нет, заявила министр. При этом она указала, что часть вмешательства связана с тем, что Россия «пытается защитить собственную критически важную инфраструктуру» в связи со спецоперацией на Украине.

Авиакомпания Finnair ранее заявила, что приостановит полеты в Тарту в Эстонии на месяц из-за помех GPS. На прошлой неделе двум рейсам компании из-за сбоев пришлось вернуться в Хельсинки. По словам Валтонен, подобных перебоев с рейсами в других аэропортах нет.

Financial Times писала, что главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в подавлении сигналов GPS над Балтийским морем, что мешает авиации. Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей зафиксирован на восточном фланге НАТО, включая территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Опубликовавшее комментарий военного издание Telegraph утверждало, что якобы российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS. В Кремле заявили, что не располагают сведениями о подавлении GPS-сигнала над Прибалтикой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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