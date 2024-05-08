МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за сбоев в работе GPS
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах российского посольства Ленара Салимуллина из-за ситуации с помехами в работе системы GPS, заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна в соцсети X.
По его словам, якобы вмешательство России в спутниковую навигацию усилилось, оно сильно влияет на гражданскую авиацию.
5 мая Yle сообщило, что помехи в работе GPS усилились в Финляндии с начала российской спецоперации на Украине, а пилоты сообщили о сотнях случаев сбоев, влияющих на воздушное движение в республике. Министр иностранных дел страны Элина Валтонен назвала «очевидным», что с начала российско-украинского конфликта масштабы помех в работе GPS расширились, также они во многом изменили свою форму.
Неизвестно, является ли глушение GPS «преднамеренной деятельностью» России или нет, заявила министр. При этом она указала, что часть вмешательства связана с тем, что Россия «пытается защитить собственную критически важную инфраструктуру» в связи со спецоперацией на Украине.
Авиакомпания Finnair ранее заявила, что приостановит полеты в Тарту в Эстонии на месяц из-за помех GPS. На прошлой неделе двум рейсам компании из-за сбоев пришлось вернуться в Хельсинки. По словам Валтонен, подобных перебоев с рейсами в других аэропортах нет.
Financial Times писала, что главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в подавлении сигналов GPS над Балтийским морем, что мешает авиации. Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей зафиксирован на восточном фланге НАТО, включая территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Опубликовавшее комментарий военного издание Telegraph утверждало, что якобы российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS. В Кремле заявили, что не располагают сведениями о подавлении GPS-сигнала над Прибалтикой.