МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за сбоев в работе GPS

5 мая Yle сообщило, что помехи в работе GPS усилились в Финляндии с начала российской спецоперации на Украине, а пилоты сообщили о сотнях случаев сбоев, влияющих на воздушное движение в республике. Министр иностранных дел страны Элина Валтонен назвала «очевидным», что с начала российско-украинского конфликта масштабы помех в работе GPS расширились, также они во многом изменили свою форму.