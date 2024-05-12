Аграрный комитет ГД поддержал кандидатуры Патрушева и Лут на должности в кабмине
Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал кандидатуры Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера, Оксаны Лут – на должность главы Министерства сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
«Управленческая команда, которую выстроит Оксана Николаевна, сделает все для достижения поставленных президентом задач. Опираясь на результаты и наработки, заложенные в последние годы, мы вместе в тесном диалоге продолжим заниматься системным развитием агропромышленного комплекса», – сказал Патрушев.
С утра 12 мая комитеты Государственной думы рассматривают кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее внес на рассмотрение нижней палаты предложения по новому составу правительства.
Представитель Белого дома Борис Беляков говорил, что кандидатура и. о. министра сельского хозяйства Патрушева на пост вице-премьера была предложены в связи с отставкой Виктории Абрамченко. Вместо Патрушева министром станет его заместитель Оксана Лут, которая «обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту».
Профильные комитеты уже одобрили кандидатуры Дениса Мантурова (первый вице-премьер), Татьяны Голиковой, Александра Новака и Алексея Оверчука (вице-премьеры), Сергея Цивилева (министр энергетики), Ольги Любимовой (министр культуры), Антона Силуанов (министр финансов) и др.