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Аграрный комитет ГД поддержал кандидатуры Патрушева и Лут на должности в кабмине

Ведомости

Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал кандидатуры Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера, Оксаны Лут – на должность главы Министерства сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Управленческая команда, которую выстроит Оксана Николаевна, сделает все для достижения поставленных президентом задач. Опираясь на результаты и наработки, заложенные в последние годы, мы вместе в тесном диалоге продолжим заниматься системным развитием агропромышленного комплекса», – сказал Патрушев.

С утра 12 мая комитеты Государственной думы рассматривают кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее внес на рассмотрение нижней палаты предложения по новому составу правительства. 

Представитель Белого дома Борис Беляков говорил, что кандидатура и. о. министра сельского хозяйства Патрушева на пост вице-премьера была предложены в связи с отставкой Виктории Абрамченко. Вместо Патрушева министром станет его заместитель Оксана Лут, которая «обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту».

Профильные комитеты уже одобрили кандидатуры Дениса Мантурова (первый вице-премьер), Татьяны Голиковой, Александра Новака и Алексея Оверчука (вице-премьеры), Сергея Цивилева (министр энергетики), Ольги Любимовой (министр культуры), Антона Силуанов (министр финансов) и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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