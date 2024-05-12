Аграрный комитет ГД поддержал кандидатуры Патрушева и Лут на должности в кабмине

Представитель Белого дома Борис Беляков говорил, что кандидатура и. о. министра сельского хозяйства Патрушева на пост вице-премьера была предложены в связи с отставкой Виктории Абрамченко. Вместо Патрушева министром станет его заместитель Оксана Лут, которая «обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту».