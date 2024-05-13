Число погибших в секторе Газа превысило 35 000 человек
Число погибших в секторе Газа в результате атак со стороны Израиля достигло 35 091 человека, еще 78 827 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа.
Многие жертвы все еще находятся под завалами и на дорогах, доступ к ним бригад скорой помощи и гражданской обороны затруднен, уточнили в ведомстве.
10 мая агентство Reuters сообщило, что Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила, что поставки гуманитарной помощи в сектор Газа могут прекратиться через несколько дней – запасы продовольствия и топлива заканчиваются.
Агентство отмечает, что вооруженные силы Израиля перенесли наземную операцию в многолюдный Рафах, который является ключевым коридором для доставки гуманитарной помощи. Танки перекрыли главную дорогу, которая разделяет восточную и западную части Рафаха, тем самым окружив восточную часть города.
Как пишет агентство со ссылкой на местных жителей, взрывы, перестрелки и бои между армией обороны Израиля и «Хамасом» не прекращаются к востоку и северо-востоку от города. Израиль призвал мирных жителей покинуть восточную часть Рафаха. Он заявляет, что не сможет выиграть войну, не устранив боевиков «Хамас», которые укрываются в Рафахе.
7 мая израильские военнослужащие установили контроль над пограничным переходом «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом. Наряду с КПП «Керем-Шалом» на севере сектора переход в Рафахе – жизненно важный маршрут для доставки гуманитарных грузов в палестинский анклав. Позже представители «Хамаса» подтвердили факт захвата пограничного перехода в Рафахе. Они добавили, что его закрытие приведет к гуманитарной катастрофе, которая затронет 2,5 млн палестинцев.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».