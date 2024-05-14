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FT: Молдавия и ЕС углубят сотрудничество в сфере безопасности

Ведомости

Молдавия и ЕС намерены на следующей неделе заключить соглашение об углублении сотрудничества в сфере безопасности. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на проект документа.

По данным FT, Кишинев увеличит обмен разведывательными данными с ЕС, сможет участвовать в совместных учениях, а также присоединится к совместной программе закупок вооружений в рамках сообщества. В документе говорится, что партнерство Молдавии и ЕС также будет направлено на защиту от иностранных манипуляций, кибератак и террористических угроз.

Неназванный чиновник в разговоре с FT заявил, что это соглашение является подтверждением растущей интеграции Молдавии с ЕС в сфере безопасности и обороны. По его словам, документ будет обсуждаться на этой неделе и должен быть подписан на следующей.

В марте 2024 г. Молдавия подписала соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и экономики с Францией. Документ открывает возможности для взаимодействия в обучении персонала, участия в международных миссиях, контроля воздушного пространства, обмена технологиями и в прочих сферах.

Сближение Молдавии с ЕС происходит на фоне получения республикой статуса кандидата на вступление в блок. В декабре 2023 г. президент Молдавии Майя Санду поручила парламенту организовать референдум по вопросу вступления страны в ЕС осенью 2024 г. Референдум может пройти 20 октября. В мае 2024 г. еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан говорил, что Молдавия может стать членом ЕС до 2030 г., если власти реформируют правосудие и докажут приверженность правовому государству.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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