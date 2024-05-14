FT: Молдавия и ЕС углубят сотрудничество в сфере безопасности

Сближение Молдавии с ЕС происходит на фоне получения республикой статуса кандидата на вступление в блок. В декабре 2023 г. президент Молдавии Майя Санду поручила парламенту организовать референдум по вопросу вступления страны в ЕС осенью 2024 г. Референдум может пройти 20 октября. В мае 2024 г. еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан говорил, что Молдавия может стать членом ЕС до 2030 г., если власти реформируют правосудие и докажут приверженность правовому государству.