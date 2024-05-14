FT: Молдавия и ЕС углубят сотрудничество в сфере безопасности
Молдавия и ЕС намерены на следующей неделе заключить соглашение об углублении сотрудничества в сфере безопасности. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на проект документа.
По данным FT, Кишинев увеличит обмен разведывательными данными с ЕС, сможет участвовать в совместных учениях, а также присоединится к совместной программе закупок вооружений в рамках сообщества. В документе говорится, что партнерство Молдавии и ЕС также будет направлено на защиту от иностранных манипуляций, кибератак и террористических угроз.
Неназванный чиновник в разговоре с FT заявил, что это соглашение является подтверждением растущей интеграции Молдавии с ЕС в сфере безопасности и обороны. По его словам, документ будет обсуждаться на этой неделе и должен быть подписан на следующей.
В марте 2024 г. Молдавия подписала соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и экономики с Францией. Документ открывает возможности для взаимодействия в обучении персонала, участия в международных миссиях, контроля воздушного пространства, обмена технологиями и в прочих сферах.
Сближение Молдавии с ЕС происходит на фоне получения республикой статуса кандидата на вступление в блок. В декабре 2023 г. президент Молдавии Майя Санду поручила парламенту организовать референдум по вопросу вступления страны в ЕС осенью 2024 г. Референдум может пройти 20 октября. В мае 2024 г. еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан говорил, что Молдавия может стать членом ЕС до 2030 г., если власти реформируют правосудие и докажут приверженность правовому государству.