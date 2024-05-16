МИД РФ: делегации России отказали в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО

13 мая в Гааге открылась международная конференция ЮНЕСКО «Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта». Сама Гаагская конвенция была принята в 1954 г. Ее основные идеи заключаются в сохранении культурного наследия для всех народов мира, уважении всех культурных ценностей, а также в недопущении использования исторических памятников в целях, которые могут привести к их разрушению или повреждению в вооруженном конфликте.