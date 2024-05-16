МИД РФ: делегации России отказали в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО
Нидерланды отказали в аккредитации делегации из России на конференцию ЮНЕСКО в Гааге. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу. Считаем это чистой дискриминацией по национальному признаку и призываем мировое сообщество непредвзято относиться к защите наследия, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций и конфликтов, вне зависимости от региона, где оно расположено», – сказано в сообщении.
13 мая в Гааге открылась международная конференция ЮНЕСКО «Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта». Сама Гаагская конвенция была принята в 1954 г. Ее основные идеи заключаются в сохранении культурного наследия для всех народов мира, уважении всех культурных ценностей, а также в недопущении использования исторических памятников в целях, которые могут привести к их разрушению или повреждению в вооруженном конфликте.
Россия стала одной из первых стран в мире, которая подписала Гаагскую конвенцию. Как отмечается в сообщении МИДа, вооруженные силы России строго придерживаются соответствующих международных обязательств, в том числе по конвенции 1954 г. При этом существуют факты, которые доказывают нарушения со стороны ВСУ. Украина, по мнению ведомства, часто использует объекты культуры в военных целях.