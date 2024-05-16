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МИД РФ: делегации России отказали в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО

Ведомости

Нидерланды отказали в аккредитации делегации из России на конференцию ЮНЕСКО в Гааге. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу. Считаем это чистой дискриминацией по национальному признаку и призываем мировое сообщество непредвзято относиться к защите наследия, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций и конфликтов, вне зависимости от региона, где оно расположено», – сказано в сообщении.

13 мая в Гааге открылась международная конференция ЮНЕСКО «Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта». Сама Гаагская конвенция была принята в 1954 г. Ее основные идеи заключаются в сохранении культурного наследия для всех народов мира, уважении всех культурных ценностей, а также в недопущении использования исторических памятников в целях, которые могут привести к их разрушению или повреждению в вооруженном конфликте.

Россия стала одной из первых стран в мире, которая подписала Гаагскую конвенцию. Как отмечается в сообщении МИДа, вооруженные силы России строго придерживаются соответствующих международных обязательств, в том числе по конвенции 1954 г. При этом существуют факты, которые доказывают нарушения со стороны ВСУ. Украина, по мнению ведомства, часто использует объекты культуры в военных целях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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