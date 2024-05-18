Лавров: фаза противостояния России и Запада находится «в полном разгаре»Особое рвение наблюдается среди европейских соседей РФ
Противостояние России с Западом продолжается и находится «в полном разгаре», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Трансляцию выступления ведет МИД РФ.
«Особое рвение наблюдаем в том, что касается антироссийской риторики среди наших европейских соседей», – подчеркнул министр.
Лавров напомнил о высказываниях президента Франции Эмануэля Макрона, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, главы евродипломатии Жозепа Борреля и других о неизбежной войне с Россией.
По словам министра, после провала контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) на Западе начали раскручивать тезис о том, что президент РФ Владимир Путин «не остановится на Украине». Взята линия на восстановление численности боеготовности армии европейских государств, перевод военно-промышленных комплексов стран НАТО в режим военного времени и начата работа над контурами формирования европейского альянса с ядерной составляющей. Особенно усердствует Франция, заметил Лавров.
18 мая телерадиокомпания RTL сообщила, что Франция в рамках учений НАТО в Эстонии занимается подготовкой «суперскрытного» подразделения разведчиков, которое могло бы «быть полезным» на Украине.
Французская армия сейчас участвует в учениях в Эстонии, в мероприятиях задействованы 14 000 военнослужащих НАТО.
2 мая Макрон в интервью The Economist заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Отвечая на вопрос о поддержке другими странами Франции в этом вопросе, Макрон отметил, что «никогда не следует заниматься политической фантастикой». В то же время он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине. В Кремле назвали заявления французского лидера опасной тенденцией.
В учениях Steadfast Defender 2024 с 22 января по 31 мая принимают участие приблизительно 90 000 солдат из всех стран – членов альянса. Это самые крупные учения со времен холодной войны. Маневры запланированы на территории Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии и Эстонии.