Мезенцев: запрет ЕС на вещание российских СМИ подтверждает курс на давление

По его словам, запрет для СМИ представлять свою информацию и оценку, принятый на Западе, только подтверждает слабость позиции ЕС. Ответом на это решение является еще большее внимание к союзной повестке России и Белоруссии, уважение правил деятельности СМИ и объективное отношение к происходящему в Европе.