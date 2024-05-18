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Мезенцев: запрет ЕС на вещание российских СМИ подтверждает курс на давление

Ведомости

Решение о запрете вещания на территории Евросоюза (ЕС) российских СМИ подтверждает принятый курс на продолжение давления на Россию и Белоруссию. Об этом заявил журналистам госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.

По его словам, запрет для СМИ представлять свою информацию и оценку, принятый на Западе, только подтверждает слабость позиции ЕС. Ответом на это решение является еще большее внимание к союзной повестке России и Белоруссии, уважение правил деятельности СМИ и объективное отношение к происходящему в Европе. 

17 мая Евросоюз принял решение запретить вещание российских СМИ на своей территории.

Запрет распространяется на «РИА Новости», «Известия» и «Российскую газету». Он также коснулся чешского СМИ Voice of Europe.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ ответит на запрет в Европе вещательной деятельности «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты». Соответствующие меры прорабатываются в ведомстве.

В декабре 2023 г. ЕС в рамках санкций против России ограничил деятельность ряда юридических лиц, в том числе телеканалов «Спас» и «Царьград». Пакет бы принят в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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