Мезенцев: запрет ЕС на вещание российских СМИ подтверждает курс на давление
Решение о запрете вещания на территории Евросоюза (ЕС) российских СМИ подтверждает принятый курс на продолжение давления на Россию и Белоруссию. Об этом заявил журналистам госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.
По его словам, запрет для СМИ представлять свою информацию и оценку, принятый на Западе, только подтверждает слабость позиции ЕС. Ответом на это решение является еще большее внимание к союзной повестке России и Белоруссии, уважение правил деятельности СМИ и объективное отношение к происходящему в Европе.
Запрет распространяется на «РИА Новости», «Известия» и «Российскую газету». Он также коснулся чешского СМИ Voice of Europe.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ ответит на запрет в Европе вещательной деятельности «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты». Соответствующие меры прорабатываются в ведомстве.
В декабре 2023 г. ЕС в рамках санкций против России ограничил деятельность ряда юридических лиц, в том числе телеканалов «Спас» и «Царьград». Пакет бы принят в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.