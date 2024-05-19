США отслеживают информацию о крушении вертолета с президентом Ирана
США следят за сообщениями об аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси и другие чиновники Исламской Республики. Об этом «РИА Новости» рассказали в госдепе.
«Мы пристально следим за сообщениями о возможной жесткой посадке вертолета в Иране, на борту которого были президент и глава МИД страны», – сообщили в ведомстве.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. По информации агентства IRNA, на борту также находились министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. Агентство Tasnim уточнило, что президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два воздушных судна с министрами и официальными лицами благополучно приземлились. В них находились министр энергетики Али Акбар Меграбиан и министр жилищного строительства и транспорта Мехрдад Базрпаш.
В районе жесткой посадки вертолета с президентом Раиси наблюдался туман, а работы спасателей осложняют плохие погодные условия, писали СМИ. Tasnim сообщило, что на место крушения направили восемь карет скорой помощи. Позднее стало известно, что одна из поисково-спасательных групп добралась до места аварии.