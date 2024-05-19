МИД заявил о готовности России помочь Ирану в поисках вертолета с президентом
Россия готова оказать помощь Ирану в поисках совершившего жесткую посадку вертолета, на борту которого находился президент страны Ибрахим Раиси и другие высокопоставленные чиновники. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Искренне надеемся, что они живы и их жизни и здоровью ничего не угрожает. Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и в расследовании причин произошедшего инцидента», – сказала Захарова, ее слова приводит пресс-служба министерства.
Она также добавила, что Россия внимательно следит за развитием ситуации вокруг жесткой посадки иранского президентского вертолета.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. По информации агентства IRNA, на борту также находились министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. Агентство Tasnim уточнило, что президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два воздушных судна с министрами и официальными лицами благополучно приземлились. Поиски осложняются плохими погодными условиями.