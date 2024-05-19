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МИД заявил о готовности России помочь Ирану в поисках вертолета с президентом

Ведомости

Россия готова оказать помощь Ирану в поисках совершившего жесткую посадку вертолета, на борту которого находился президент страны Ибрахим Раиси и другие высокопоставленные чиновники. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Искренне надеемся, что они живы и их жизни и здоровью ничего не угрожает. Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и в расследовании причин произошедшего инцидента», – сказала Захарова, ее слова приводит пресс-служба министерства.

Она также добавила, что Россия внимательно следит за развитием ситуации вокруг жесткой посадки иранского президентского вертолета.

Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. По информации агентства IRNA, на борту также находились министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. Агентство Tasnim уточнило, что президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два воздушных судна с министрами и официальными лицами благополучно приземлились. Поиски осложняются плохими погодными условиями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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