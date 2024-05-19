МИД заявил о готовности России помочь Ирану в поисках вертолета с президентом

Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. По информации агентства IRNA, на борту также находились министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. Агентство Tasnim уточнило, что президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два воздушных судна с министрами и официальными лицами благополучно приземлились. Поиски осложняются плохими погодными условиями.