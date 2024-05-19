Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с ЧП с вертолетом президента в Иране
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен в связи с ситуацией в Иране, где вертолет с президентом Эбрахимом Раиси совершил жесткую посадку, следует из комментария офиса генсека.
«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за сообщениями об инциденте с вертолетом президента Ирана Раиси. Он надеется, что президент и его окружение в безопасности», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. По информации агентства IRNA, на борту также находились министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян и другие высокопоставленные чиновники. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два воздушных судна с министрами и официальными лицами благополучно приземлились.
Поиски осложняются плохими погодными условиями, туманом. Однако, согласно последним данным, поисковые отряды уже приблизились к месту посадки, с некоторыми членами экипажа вертолета удалось установить контакт. При этом данных о состоянии самого иранского президента пока нет.