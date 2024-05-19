В Иране определили точное место посадки президентского вертолета
Профильные службы определили точное место, где совершил жесткую посадку вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и его окружением. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Сигнал был получен из местности рядом с деревней Ози, которая находится в Арасбаранских лесах в северо-западной провинции Восточный Азербайджан.
Поиски ведутся в горной местности и осложнены туманом.
Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и другие высокопоставленные чиновники. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два воздушных судна с министрами и официальными лицами благополучно приземлились.
Несколько стран уже выразили готовность оказать Ирану помощь в поисках президентского вертолета, включая Россию и Турцию. Последняя, согласно официальным заявлениям, направила в Иран спасателей со специальной техникой.