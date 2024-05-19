В Иране определили точное место посадки президентского вертолета

Вертолет с президентом Ирана 19 мая совершил жесткую посадку на северо-западе республики недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также находились иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и другие высокопоставленные чиновники. Всего президентский кортеж состоял из трех вертолетов, два воздушных судна с министрами и официальными лицами благополучно приземлились.