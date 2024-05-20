МИД России посоветовал воздержаться от поездок в Афганистан

Афганистан с сентября 2021 г. контролируется запрещенной в России террористической организацией «Талибан». На ее сайте сказано, что в результате атаки погибли три иностранных туриста, еще один получил ранения, также пострадали несколько местных жителей Бамиана. Виновный в нападении задержан, ранен, у него конфисковано оружие и в настоящее время он находится под следствием, утверждают в «Талибане». Отмечается также, что власти страны некоторое время следили за этим человеком, поскольку его уже арестовывали три месяца назад по обвинению в связях со спецслужбой иностранного государства.