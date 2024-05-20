МИД России посоветовал воздержаться от поездок в Афганистан
Российским гражданам в целях их безопасности рекомендовано не посещать Афганистан, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Так, 17 мая в результате обстрела неустановленными лицами на рынке в городе Бамиан погибли трое граждан Испании, еще четверо иностранцев из Австралии, Испании, Литвы и Норвегии получили тяжелые ранения.
«На фоне сохраняющейся крайне сложной ситуации с безопасностью в Афганистане МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны с личными, в том числе туристическими, целями», – говорится на сайте министерства.
Афганистан с сентября 2021 г. контролируется запрещенной в России террористической организацией «Талибан». На ее сайте сказано, что в результате атаки погибли три иностранных туриста, еще один получил ранения, также пострадали несколько местных жителей Бамиана. Виновный в нападении задержан, ранен, у него конфисковано оружие и в настоящее время он находится под следствием, утверждают в «Талибане». Отмечается также, что власти страны некоторое время следили за этим человеком, поскольку его уже арестовывали три месяца назад по обвинению в связях со спецслужбой иностранного государства.
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими государствами, создать инклюзивное правительство, а также обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека на территории Афганистана.
Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.