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МИД России посоветовал воздержаться от поездок в Афганистан

Ведомости

Российским гражданам в целях их безопасности рекомендовано не посещать Афганистан, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Так, 17 мая в результате обстрела неустановленными лицами на рынке в городе Бамиан погибли трое граждан Испании, еще четверо иностранцев из Австралии, Испании, Литвы и Норвегии получили тяжелые ранения.

«На фоне сохраняющейся крайне сложной ситуации с безопасностью в Афганистане МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны с личными, в том числе туристическими, целями», – говорится на сайте министерства.

Афганистан с сентября 2021 г. контролируется запрещенной в России террористической организацией «Талибан». На ее сайте сказано, что в результате атаки погибли три иностранных туриста, еще один получил ранения, также пострадали несколько местных жителей Бамиана. Виновный в нападении задержан, ранен, у него конфисковано оружие и в настоящее время он находится под следствием, утверждают в «Талибане». Отмечается также, что власти страны некоторое время следили за этим человеком, поскольку его уже арестовывали три месяца назад по обвинению в связях со спецслужбой иностранного государства.

Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими государствами, создать инклюзивное правительство, а также обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека на территории Афганистана.

Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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