Канада ввела санкции против двух физических и шести юридических лиц из России
Канада ввела дополнительные санкции в отношении двух физических и шести юридических лиц из России. Ограничения вводятся в согласовании с международными партнерами страны. Об этом сообщает министерство иностранных дел Канады.
В санкционный список в частности попали генеральный директор «224-й летного отряда» Владимир Михейчик, генеральный директор судоходной компании «Азиа» Владимир Шастин, судоходные компании «Азия шиппинг» и «МГ-флот».
В сообщении канадского МИДа отмечается, что попавшие в перечень два «высокопоставленных представителя российских предприятий» тесно связаны с российскими военными. Шесть организаций – это российские судоходные компании, владеющие, управляющие или эксплуатирующие самолеты и грузовые суда, которые якобы использовались для поставок.
23 февраля Канада ввела антироссийские санкции, под них попали 10 физических лиц и около 150 юридических. Среди попавших под новые санкции Канады – крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма», производитель судового оборудования и средств технологического оснащения для судостроения ПАО «Пролетарский завод» и др.
22 марта Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады. В их число попали экс-министр юстиции Канады Алан Рок, вице-президент Украинской канадской ассоциации Юкона Эйлин Мельничак, епископ украинской греко-католической епархии Торонто Брайан Байда, президент научного сообщества им. Тараса Шевченко в Канаде Марта Дичок.
12 мая посол Канады в Москве Сара Тейлор в интервью телеканалу CBC отметила, что российско-канадские отношения находятся в самой худшей точке за всю историю.