Канада ввела санкции против двух физических и шести юридических лиц из России

В сообщении канадского МИДа отмечается, что попавшие в перечень два «высокопоставленных представителя российских предприятий» тесно связаны с российскими военными. Шесть организаций – это российские судоходные компании, владеющие, управляющие или эксплуатирующие самолеты и грузовые суда, которые якобы использовались для поставок.