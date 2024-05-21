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Канада ввела санкции против двух физических и шести юридических лиц из России

Ведомости

Канада ввела дополнительные санкции в отношении двух физических и шести юридических лиц из России. Ограничения вводятся в согласовании с международными партнерами страны. Об этом сообщает министерство иностранных дел Канады.

В санкционный список в частности попали генеральный директор «224-й летного отряда» Владимир Михейчик, генеральный директор судоходной компании «Азиа» Владимир Шастин, судоходные компании «Азия шиппинг» и «МГ-флот».

В сообщении канадского МИДа отмечается, что попавшие в перечень два «высокопоставленных представителя российских предприятий» тесно связаны с российскими военными. Шесть организаций – это российские судоходные компании, владеющие, управляющие или эксплуатирующие самолеты и грузовые суда, которые якобы использовались для поставок.

23 февраля Канада ввела антироссийские санкции, под них попали 10 физических лиц и около 150 юридических. Среди попавших под новые санкции Канады – крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма», производитель судового оборудования и средств технологического оснащения для судостроения ПАО «Пролетарский завод» и др.

22 марта Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады. В их число попали экс-министр юстиции Канады Алан Рок, вице-президент Украинской канадской ассоциации Юкона Эйлин Мельничак, епископ украинской греко-католической епархии Торонто Брайан Байда, президент научного сообщества им. Тараса Шевченко в Канаде Марта Дичок.

12 мая посол Канады в Москве Сара Тейлор в интервью телеканалу CBC отметила, что российско-канадские отношения находятся в самой худшей точке за всю историю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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