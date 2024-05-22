Блинкен: иранскому народу может стать лучше из-за гибели Раиси

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», – ответил он на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли «мир лучше теперь, когда Раиси мертв» (цитата по «РИА Новости»).