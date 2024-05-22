Блинкен: иранскому народу может стать лучше из-за гибели Раиси
Гражданам Ирана может стать лучше из-за гибели в авиакатастрофе президента исламкой республики Эбрахима Раиси, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», – ответил он на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли «мир лучше теперь, когда Раиси мертв» (цитата по «РИА Новости»).
20 мая официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что США отвергают обвинение в том, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета Раиси. Он отмечал, что позиция Вашингтона в отношении Тегерана «остается прежней».
19 мая вертолет с президентом Ирана, министром иностранных дел и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным 21 мая выразил соболезнования касательно гибели Раиси. «Действительно, это был очень надежный партнер. Человек прямой, уверенный в себе, прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами», – отмечал глава государства.