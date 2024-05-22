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Блинкен: иранскому народу может стать лучше из-за гибели Раиси

Ведомости

Гражданам Ирана может стать лучше из-за гибели в авиакатастрофе президента исламкой республики Эбрахима Раиси, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», – ответил он на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли «мир лучше теперь, когда Раиси мертв» (цитата по «РИА Новости»).

20 мая официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что США отвергают обвинение в том, что санкции Вашингтона на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолета Раиси. Он отмечал, что позиция Вашингтона в отношении Тегерана «остается прежней».

19 мая вертолет с президентом Ирана, министром иностранных дел и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным 21 мая выразил соболезнования касательно гибели Раиси. «Действительно, это был очень надежный партнер. Человек прямой, уверенный в себе, прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами», – отмечал глава государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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