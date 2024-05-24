Мантуров: формирование новой госпрограммы вооружений уже идет

Мантуров: формирование новой госпрограммы вооружений уже идетОна разрабатывается на период 2025-2034 годов
На данный момент формируется новая государственная программа вооружений, идет активное взаимодействие с Министерством обороны России и Минпромторгом. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Мантуров сообщил, что новая госпрограмма вооружений разрабатывается на период 2025-2034 гг. Он добавил, что сейчас формируются основные параметры и облик программы. Кроме того, он пояснил, что госпрограмма вооружений формируется на десятилетний период – действующая программа завершится к 2025 г.
После назначения на должность первого вице-премьера Мантуров координирует работу в области технологического развития и реализации национальной технологической инициативы, а также курирует выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, гособоронзаказа и цифровизации в курируемых отраслях.
17 мая президент России Владимир Путин после назначения на должность нового министра обороны Андрея Белоусова заявил, что ведомство необходимо раскрыть для инноваций. Глава государства отметил, что Белоусов считается одним из лучших экономистов в России, под его руководством ведомство должно открыться для конструктивной работы с научными центрами, участниками экономической деятельности, производителями военно-технических изделий и компонентов, которые нужны для производства военной техники.
Белоусов отметил, что перед ним стоит огромный круг вопросов, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечением поставок современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, средств связи, беспилотников, средств РЭБ и т. д. Он также обратил внимание на гособоронзаказ. По его мнению, в части расходов на оснащение ключевые вопросы связаны с переходом на долгосрочные контракты и контролем за ценами.