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Мантуров: формирование новой госпрограммы вооружений уже идет

Она разрабатывается на период 2025-2034 годов
Ведомости

На данный момент формируется новая государственная программа вооружений, идет активное взаимодействие с Министерством обороны России и Минпромторгом. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Мантуров сообщил, что новая госпрограмма вооружений разрабатывается на период 2025-2034 гг. Он добавил, что сейчас формируются основные параметры и облик программы. Кроме того, он пояснил, что госпрограмма вооружений формируется на десятилетний период – действующая программа завершится к 2025 г.

После назначения на должность первого вице-премьера Мантуров координирует работу в области технологического развития и реализации национальной технологической инициативы, а также курирует выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, гособоронзаказа и цифровизации в курируемых отраслях.

17 мая президент России Владимир Путин после назначения на должность нового министра обороны Андрея Белоусова заявил, что ведомство необходимо раскрыть для инноваций. Глава государства отметил, что Белоусов считается одним из лучших экономистов в России, под его руководством ведомство должно открыться для конструктивной работы с научными центрами, участниками экономической деятельности, производителями военно-технических изделий и компонентов, которые нужны для производства военной техники.

Белоусов отметил, что перед ним стоит огромный круг вопросов, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечением поставок современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, средств связи, беспилотников, средств РЭБ и т. д. Он также обратил внимание на гособоронзаказ. По его мнению, в части расходов на оснащение ключевые вопросы связаны с переходом на долгосрочные контракты и контролем за ценами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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