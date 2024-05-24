Мантуров: формирование новой госпрограммы вооружений уже идет

Белоусов отметил, что перед ним стоит огромный круг вопросов, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечением поставок современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, средств связи, беспилотников, средств РЭБ и т. д. Он также обратил внимание на гособоронзаказ. По его мнению, в части расходов на оснащение ключевые вопросы связаны с переходом на долгосрочные контракты и контролем за ценами.