США ввели антироссийские санкции против фирмы в ЦАР

16 мая ведомство ввело санкции против двух россиян и трех компаний в России за то, что они якобы поддерживают связи с КНДР. Тогда под ограничения попали Рафаэль Газарян и Алексей Буднев, а также компании «Транс капитал», «Рафорт» и «Технология».