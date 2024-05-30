США ввели антироссийские санкции против фирмы в ЦАР
Министерство финансов США ввело антироссийские санкции против компании из Центральноафриканской Республики. Об этом сказано на сайте ведомства.
Санкции против горнорудной компании Mining Industries Sarlu были введены из-за якобы ее связи с частной военной компанией «Вагнер». В сообщении минфина указано, что с 2017 г. «Вагнер» якобы создает обширную бизнес-сеть в ЦАР в ущерб суверенитету страны – ЧВК незаконно добывает золото и алмазы, тем самым эксплуатируя население и природные ресурсы ЦАР.
14 мая минфин США ввел санкции против основателя Erich Krause Дмитрия Белоглазова, а также АО «Илиадис», МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» и ООО «Титул». Белоглазов является учредителем последней компании.
16 мая ведомство ввело санкции против двух россиян и трех компаний в России за то, что они якобы поддерживают связи с КНДР. Тогда под ограничения попали Рафаэль Газарян и Алексей Буднев, а также компании «Транс капитал», «Рафорт» и «Технология».