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США ввели антироссийские санкции против фирмы в ЦАР

Ведомости

Министерство финансов США ввело антироссийские санкции против компании из Центральноафриканской Республики. Об этом сказано на сайте ведомства.

Санкции против горнорудной компании Mining Industries Sarlu были введены из-за якобы ее связи с частной военной компанией «Вагнер». В сообщении минфина указано, что с 2017 г. «Вагнер» якобы создает обширную бизнес-сеть в ЦАР в ущерб суверенитету страны – ЧВК незаконно добывает золото и алмазы, тем самым эксплуатируя население и природные ресурсы ЦАР.

14 мая минфин США ввел санкции против основателя Erich Krause Дмитрия Белоглазова, а также АО «Илиадис», МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» и ООО «Титул». Белоглазов является учредителем последней компании.

16 мая ведомство ввело санкции против двух россиян и трех компаний в России за то, что они якобы поддерживают связи с КНДР. Тогда под ограничения попали Рафаэль Газарян и Алексей Буднев, а также компании «Транс капитал», «Рафорт» и «Технология».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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