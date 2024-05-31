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Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую область

Он заменит ушедшего в отставку Дмитрия Азарова
Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с первым заместителем губернатора Тульской области – председателем правительства Тульской области Вячеславом Федорищевым и предложил ему возглавить Самарскую область. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хочу предложить вам поработать в Самаре, в Самарской области. Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие», – сказал президент.

Федорищев подтвердил, что действительно знаком с Самарской областью по работе и в комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». По его мнению, это сильный индустриальный регион.

«Сосредоточиться в первое время планирую на том, чтобы узнать регион изнутри – от людей понять, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста – и подготовить такую программу опережающего развития, которая бы позволила очень сильному и красивому региону становиться еще сильнее», – заверил Федорищев.

30 мая губерантор Самарской области Дмитрий Азаров объявил, что покидает свой пост. Он был избран главой региона в 2018 г., до этого в течение года временно исполнял обязанности губернатора. 

После сообщения об отставке Азарова «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ и АП писали, что на место врио губернатора Самарской области будет назначен Федоришев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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