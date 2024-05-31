Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую область

«Сосредоточиться в первое время планирую на том, чтобы узнать регион изнутри – от людей понять, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста – и подготовить такую программу опережающего развития, которая бы позволила очень сильному и красивому региону становиться еще сильнее», – заверил Федорищев.