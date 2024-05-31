Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую область

Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую областьОн заменит ушедшего в отставку Дмитрия Азарова
Президент России Владимир Путин встретился с первым заместителем губернатора Тульской области – председателем правительства Тульской области Вячеславом Федорищевым и предложил ему возглавить Самарскую область. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Хочу предложить вам поработать в Самаре, в Самарской области. Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие», – сказал президент.
Федорищев подтвердил, что действительно знаком с Самарской областью по работе и в комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». По его мнению, это сильный индустриальный регион.
«Сосредоточиться в первое время планирую на том, чтобы узнать регион изнутри – от людей понять, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста – и подготовить такую программу опережающего развития, которая бы позволила очень сильному и красивому региону становиться еще сильнее», – заверил Федорищев.
30 мая губерантор Самарской области Дмитрий Азаров объявил, что покидает свой пост. Он был избран главой региона в 2018 г., до этого в течение года временно исполнял обязанности губернатора.
После сообщения об отставке Азарова «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ и АП писали, что на место врио губернатора Самарской области будет назначен Федоришев.