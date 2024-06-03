Алаудинов: «Ахмат» переброшен в Белгородскую область для создания буферной зоны
Спецназ «Ахмат» переброшен в Белгородскую область для создания буферной зоны, сообщил журналистам замначальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Мое подразделение сейчас находится на этом стратегически важном направлении. Большей частью мы переброшены сюда, подразделения "Ахмат" и все остальные сформированные в Чеченской республике батальоны, полки – они все находятся на данном направлении», – сказал он.
Алаудинов добавил, что подразделения готовятся к решающему бою, оперативная обстановка под контролем. Бойцы «Ахмата» распределились по всей линии боевого соприкосновения в приграничных районах Харьковской области, уже выполняют поставленные задачи, в том числе штурмовые. Он также отметил, что военнослужащие будут делать все, чтобы в этом году спецоперация завершилась.
В течение последнего месяца Минобороны России сообщает о продвижении вглубь Харьковской области. 17 мая президент России Владимир Путин заявил, что планов по захвату Харькова нет. Ситуацию на данном направлении он объяснил необходимостью создания буферной зоны, поскольку обстрелы приграничной Белгородской области со стороны ВСУ не прекратились.