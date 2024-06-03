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Алаудинов: «Ахмат» переброшен в Белгородскую область для создания буферной зоны

Ведомости

Спецназ «Ахмат» переброшен в Белгородскую область для создания буферной зоны, сообщил журналистам замначальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Мое подразделение сейчас находится на этом стратегически важном направлении. Большей частью мы переброшены сюда, подразделения "Ахмат" и все остальные сформированные в Чеченской республике батальоны, полки – они все находятся на данном направлении», – сказал он.

Алаудинов добавил, что подразделения готовятся к решающему бою, оперативная обстановка под контролем. Бойцы «Ахмата» распределились по всей линии боевого соприкосновения в приграничных районах Харьковской области, уже выполняют поставленные задачи, в том числе штурмовые. Он также отметил, что военнослужащие будут делать все, чтобы в этом году спецоперация завершилась.

В течение последнего месяца Минобороны России сообщает о продвижении вглубь Харьковской области. 17 мая президент России Владимир Путин заявил, что планов по захвату Харькова нет. Ситуацию на данном направлении он объяснил необходимостью создания буферной зоны, поскольку обстрелы приграничной Белгородской области со стороны ВСУ не прекратились.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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