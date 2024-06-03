Алаудинов: «Ахмат» переброшен в Белгородскую область для создания буферной зоны

Алаудинов добавил, что подразделения готовятся к решающему бою, оперативная обстановка под контролем. Бойцы «Ахмата» распределились по всей линии боевого соприкосновения в приграничных районах Харьковской области, уже выполняют поставленные задачи, в том числе штурмовые. Он также отметил, что военнослужащие будут делать все, чтобы в этом году спецоперация завершилась.