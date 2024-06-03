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Белоусов впервые появился в военной форме на совещании Путина с членами Совбеза

Ведомости

Новый министр обороны Андрей Белоусов впервые появился на публике в военной форме, следует из видеофрагмента совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

Бывший министр обороны, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, напротив, присоединился к совещанию в одежде делового стиля.

В рамках совещания обсуждались вопросы информационной безопасности. Первым с докладом выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

14 мая Путин подписал указы о назначении министров и руководства своей администрации. Бывший первый вице-премьер стал новым министром обороны, а прежний министр назначен секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева, перешедшего на работу помощником президента.

В Кремле объяснили назначение Белоусова тем, что экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны, а также внедрить инновации. Путин 17 мая также заявил, что Белоусов способен координировать деятельность Минобороны со всеми министерствами и ведомствами страны и раскрыть ведомство для инноваций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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