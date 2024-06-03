Белоусов впервые появился в военной форме на совещании Путина с членами Совбеза
Новый министр обороны Андрей Белоусов впервые появился на публике в военной форме, следует из видеофрагмента совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.
Бывший министр обороны, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, напротив, присоединился к совещанию в одежде делового стиля.
В рамках совещания обсуждались вопросы информационной безопасности. Первым с докладом выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
14 мая Путин подписал указы о назначении министров и руководства своей администрации. Бывший первый вице-премьер стал новым министром обороны, а прежний министр назначен секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева, перешедшего на работу помощником президента.
В Кремле объяснили назначение Белоусова тем, что экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны, а также внедрить инновации. Путин 17 мая также заявил, что Белоусов способен координировать деятельность Минобороны со всеми министерствами и ведомствами страны и раскрыть ведомство для инноваций.