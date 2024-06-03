Белоусов впервые появился в военной форме на совещании Путина с членами Совбеза

В Кремле объяснили назначение Белоусова тем, что экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны, а также внедрить инновации. Путин 17 мая также заявил, что Белоусов способен координировать деятельность Минобороны со всеми министерствами и ведомствами страны и раскрыть ведомство для инноваций.