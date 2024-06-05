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Путин спрогнозировал уход Зеленского в 2025 году

Ведомости

США будут терпеть президента Украины Владимира Зеленского еще год, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств.

Путин добавил, что администрация США добивается от руководства Украины снижения мобилизационного возраста до 18 лет, после чего Зеленского освободят от должности президента.

«Это непростая история – закон надо принять, совершить определенные шаги. Сейчас июнь 2024 г., чтобы все это сделать, мне кажется, нужен год. До весны, как минимум до начала следующего года его будут терпеть», – сказал он.

20 мая официально истек срок полномочий Зеленского. 28 мая Путин сообщил, что после этого единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. В тот же день Стефанчук заявил, что действующий президент будет оставаться на своем посту до завершения военного положения в стране.

3 июня замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая также заявила, что Зеленский не будет обращаться в Конституционный суд по поводу своей легитимности. По ее словам, в 2023 г. представители всех парламентских фракций согласовали между собой, что выборы пройдут после завершения конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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