Путин спрогнозировал уход Зеленского в 2025 году
США будут терпеть президента Украины Владимира Зеленского еще год, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств.
Путин добавил, что администрация США добивается от руководства Украины снижения мобилизационного возраста до 18 лет, после чего Зеленского освободят от должности президента.
«Это непростая история – закон надо принять, совершить определенные шаги. Сейчас июнь 2024 г., чтобы все это сделать, мне кажется, нужен год. До весны, как минимум до начала следующего года его будут терпеть», – сказал он.
20 мая официально истек срок полномочий Зеленского. 28 мая Путин сообщил, что после этого единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. В тот же день Стефанчук заявил, что действующий президент будет оставаться на своем посту до завершения военного положения в стране.
3 июня замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая также заявила, что Зеленский не будет обращаться в Конституционный суд по поводу своей легитимности. По ее словам, в 2023 г. представители всех парламентских фракций согласовали между собой, что выборы пройдут после завершения конфликта.