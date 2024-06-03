Зеленский не будет обращаться в Конституционный суд по поводу своей легитимности

Мудрая добавила, что осенью 2023 г. между представителями всех парламентских фракций было согласовано, что выборы пройдут после завершения конфликта, а парламент разработает специальный закон, который это урегулирует. Она подчеркнула, что на это заложили не менее шести месяцев после окончания военного положения.