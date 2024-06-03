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Зеленский не будет обращаться в Конституционный суд по поводу своей легитимности

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский не будет обращаться в Конституционный суд по поводу своей легитимности, оснований для этого нет. Об этом заявила замглавы офиса президента Ирина Мудрая.

«Учитывая нормы конституции, законодательство и договоренности парламентских фракций, я считаю, у президента нет оснований обращаться в Конституционный суд», – сказала она во время интервью украинскому изданию «Бабель».

Мудрая добавила, что осенью 2023 г. между представителями всех парламентских фракций было согласовано, что выборы пройдут после завершения конфликта, а парламент разработает специальный закон, который это урегулирует. Она подчеркнула, что на это заложили не менее шести месяцев после окончания военного положения.

20 мая официально истек срок полномочий Зеленского. 28 мая президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Он сослался на ст. 111 конституции Украины, где указано, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента – тем более в условиях военного положения, когда полномочия парламента продлеваются.

В тот же день спикер Верховной рады заявил, что Зеленский будет оставаться президентом Украины до завершения военного положения в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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