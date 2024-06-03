Зеленский не будет обращаться в Конституционный суд по поводу своей легитимности
Президент Украины Владимир Зеленский не будет обращаться в Конституционный суд по поводу своей легитимности, оснований для этого нет. Об этом заявила замглавы офиса президента Ирина Мудрая.
«Учитывая нормы конституции, законодательство и договоренности парламентских фракций, я считаю, у президента нет оснований обращаться в Конституционный суд», – сказала она во время интервью украинскому изданию «Бабель».
Мудрая добавила, что осенью 2023 г. между представителями всех парламентских фракций было согласовано, что выборы пройдут после завершения конфликта, а парламент разработает специальный закон, который это урегулирует. Она подчеркнула, что на это заложили не менее шести месяцев после окончания военного положения.
20 мая официально истек срок полномочий Зеленского. 28 мая президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Он сослался на ст. 111 конституции Украины, где указано, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента – тем более в условиях военного положения, когда полномочия парламента продлеваются.
В тот же день спикер Верховной рады заявил, что Зеленский будет оставаться президентом Украины до завершения военного положения в стране.