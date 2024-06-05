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Путин связал конфликт в секторе Газа с политикой США

Ведомости

Ответ Израиля на террористический акт движения «Хамас» не похож на войну, это уничтожение гражданского населения, которое стало результатом политики США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств.

«Я могу только повторить официальную позицию России на этот счет. Мы считаем, что это результат политики Соединенных Штатов, которая монополизировала израильско-палестинское урегулирование, отодвинула все созданные до этого инструменты для коллективных попыток урегулировать этот сложнейший вопрос», – сказал он.

Практика показала, что малое количество мнений по конфликту не помогло прийти к быстрому достижению договоренностей, добавил президент. По его словам, главным политическим вопросом остается создание двух независимых государств, как это было предусмотрено решением Организации объединенных наций (ООН).

13 мая Генассамблея ООН одобрила резолюцию, согласно которой признается право Палестины на независимость. 28 мая Палестину признали Ирландия, Норвегия и Испания. 3 июня спецдокладчики ООН призвали все страны мира признать независимость Палестины, использовав все политические и дипломатические ресурсы для прекращения огня в Газе.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны, согласно данным местных властей, превысило 36 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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