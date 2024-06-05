Путин связал конфликт в секторе Газа с политикой США

«Я могу только повторить официальную позицию России на этот счет. Мы считаем, что это результат политики Соединенных Штатов, которая монополизировала израильско-палестинское урегулирование, отодвинула все созданные до этого инструменты для коллективных попыток урегулировать этот сложнейший вопрос», – сказал он.