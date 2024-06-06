МИД ответил на угрозы Франции в адрес российских дипломатов

4 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что любые французские военнослужащие на Украине являются законной целью для РФ, кем бы они ни значились. Он добавил – есть все основания полагать, что инструкторы из Франции уже находятся на Украине, на что указывает «немало конкретных фактов».