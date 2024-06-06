МИД ответил на угрозы Франции в адрес российских дипломатов
Россия примет ответные меры в случае, если Франция «тронет» российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова сообщила, что министерство иностранных дел Франции начало угрожать санкциями в отношении российских дипломатов в Париже. Это произошло из-за комментария пресс-секретаря посольства РФ по поводу отправки французских военных на Украину. По его словам, военнослужащие, которых Франция отправляет на Украину для обучения ВСУ, становятся законной целью российских сил.
4 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что любые французские военнослужащие на Украине являются законной целью для РФ, кем бы они ни значились. Он добавил – есть все основания полагать, что инструкторы из Франции уже находятся на Украине, на что указывает «немало конкретных фактов».
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у военных инструкторов на Украине, в том числе иностранных, не будет иммунитета от ударов Вооруженных сил (ВС) РФ. Он подчеркнул, что Россия продолжает спецоперацию в соответствии с целями и задачами, которые сформулированы верховным главнокомандующим.