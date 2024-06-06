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МИД ответил на угрозы Франции в адрес российских дипломатов

Ведомости

Россия примет ответные меры в случае, если Франция «тронет» российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила, что министерство иностранных дел Франции начало угрожать санкциями в отношении российских дипломатов в Париже. Это произошло из-за комментария пресс-секретаря посольства РФ по поводу отправки французских военных на Украину. По его словам, военнослужащие, которых Франция отправляет на Украину для обучения ВСУ, становятся законной целью российских сил.

4 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что любые французские военнослужащие на Украине являются законной целью для РФ, кем бы они ни значились. Он добавил – есть все основания полагать, что инструкторы из Франции уже находятся на Украине, на что указывает «немало конкретных фактов».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у военных инструкторов на Украине, в том числе иностранных, не будет иммунитета от ударов Вооруженных сил (ВС) РФ. Он подчеркнул, что Россия продолжает спецоперацию в соответствии с целями и задачами, которые сформулированы верховным главнокомандующим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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