Путин прибыл в государственный музей-заповедник «Царское Село»

Перед входом в музей Путина встречали в том числе губернатор Северной столицы Александр Беглов, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский. На видеозаписи, распространенной Кремлем, видно, как президент после выхода из автомобиля проходит в здание музея после короткой беседы с ожидавшими его чиновниками.