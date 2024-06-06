Путин прибыл в государственный музей-заповедник «Царское Село»
Президент России Владимир Путин прибыл в государственный музей-заповедник «Царское Село» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.
Перед входом в музей Путина встречали в том числе губернатор Северной столицы Александр Беглов, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский. На видеозаписи, распространенной Кремлем, видно, как президент после выхода из автомобиля проходит в здание музея после короткой беседы с ожидавшими его чиновниками.
После входа в музей Путин осмотрел выставочные залы мемориального музея-лицея А.С. Пушкина – шинельную комнату, буфетный зал, столовую, больницу, художественную мастерскую, учебные классы.
До этого 5 мая у главы государства состоялась встреча с руководителями мировых информационных агентств, в ходе которой был затронут широкий спектр геополитических и экономических вопросов, включая конфликт на Украине, санкции, ситуацию в секторе Газа и др.
Ожидается, что 7 июня Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).