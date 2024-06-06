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Путин прибыл в государственный музей-заповедник «Царское Село»

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл в государственный музей-заповедник «Царское Село» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

Перед входом в музей Путина встречали в том числе губернатор Северной столицы Александр Беглов, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский. На видеозаписи, распространенной Кремлем, видно, как президент после выхода из автомобиля проходит в здание музея после короткой беседы с ожидавшими его чиновниками.

После входа в музей Путин осмотрел выставочные залы мемориального музея-лицея А.С. Пушкина – шинельную комнату, буфетный зал, столовую, больницу, художественную мастерскую, учебные классы.

До этого 5 мая у главы государства состоялась встреча с руководителями мировых информационных агентств, в ходе которой был затронут широкий спектр геополитических и экономических вопросов, включая конфликт на Украине, санкции, ситуацию в секторе Газа и др.

Ожидается, что 7 июня Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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